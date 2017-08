Le Bayern et Dortmund se balladent en coupe d'Allemagne

AH

Vous reprendrez bien par une Coupe ?Alors que la Bundesliga attendra encore une semaine, les cadors allemands ont rendez-vous ce week-end avec la coupe. Et pour ce premier tour, les affiches ressemblaient plus à des matchs amicaux de pré-saison qu'à de vrais chocs.Opposé à Chemnitzer (D3),le Bayern Munich a déroulé tranquillement (5-0) grâce à un doublé de Lewandowski, suivi par des buts d'Hummels et d'un Coman servi par Ribéry, lui aussi buteur sur un superbe coup franc. À Dortmund , tenant du titre, c'est Aubameyang qui a régalé avec un triplé après l'ouverture du score de Bartra (4-0) contre les amateurs de Rielasingen-Arlen. Bref, pas de sorties de route pour des poids lourds allemands qui sont toujours aussi fiables.Arrivé cet été à Francfort, Sébastien Haller a également scoré. Sébastien à l'heure, donc.