Le Bayern enterre Arsenal sur Twitter

JD

C'est comme tuer quelqu'un, l'enterrer, puis le déterrer, le ressusciter, le re-tuer et le ré-enterrer.Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'on a déjà connu les Allemands un peu plus classes dans la victoire. Après celle survenue ce mercredi contre Arsenal , la cellule communication du Bayern a eu la main lourde contre sa victime préférée.Peu après le coup de sifflet final, on pouvait lire sur le compte Twitter anglophone du club bavarois une simple photo du tableau d'affichage accompagnée de la mention «» Aucune référence à une certaine marque de crèmes desserts au chocolat évidemment. Le message a été ensuite effacé mais est toujours visible dans le cache de Google Pas sûr qu'à ce petit jeu de sado-masochisme, les deux parties soient pleinement consentantes.