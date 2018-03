Le Bayern en promenade de santé à Fribourg

32

Fribourg (5-4-1) : Schwolow – Stenzel, Söyüncü, Lienhart (Kath, 46e), Gulde, Günter – Koch, Abrashi (Höfler, 46e), Haberer, Höler (Ravet, 57e) – Petersen. Entraîneur : Christian Streich.



Bayern (4-1-4-1) : Ulreich – Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba – Tolisso – Müller (Rafinha, 81e), Vidal (Süle, 83e), Thiago (Rudy, 74e), Bernat – Wagner. Entraîneur : Jupp Heynckes.

À Munich, on peut se passer de Robert Lewandowski et tout de même rester un rouleau compresseur.Sans son artificier en chef , laissé sur le banc pour un écart de conduite ces derniers jours, ni Arjen Robben , le FCB a disposé de la brave équipe de Fribourg – qui avait accroché Francfort (1-1), Leipzig (2-1), Dortmund (2-2) et Leverkusen (0-0) en phase retour – grâce notamment à un pion de Coco Tolisso.Envoyé sur orbite plein axe, Lucas Höler fait passer le premier frisson au Schwarzwald-Stadion, mais le pied de Sven Ulreich détourne (12). Les locaux ne sont pas ridicules, mais vont rapidement céder, Thomas Müller provoquant un but ignoble sur un double coup de billard (25). Le Bayern est lancé et peut dérouler : trois minutes plus tard, Corentin Tolisso arme un délice de frappasse à plus de 25 mètres dans la lucarne des(28), la troisième unité en Bundesliga pour le gamin du Rhône. Thiago Alcántara manque ensuite le cadre (31), mais le trou est fait pour le leader.Pas aussi impressionnant que son coéquipier polonais sur le front de l'attaque, le grand gaillard Sandro Wagner et sa tunique floquée du numéro 2 sont tout de même là pour la pousser au fond sans panache au sortir de la pause (54), puis frôler la passe décisive (57). Bernat vendange après une action de classe de Müller (63). Ce dernier est logiquement récompensé d'un pion après avoir surgi au premier poteau sur un coup de pied de coin (69). Ulreich fait la police sur les rares sursauts des coéquipiers du Français Yoric Ravet (entré en deuxième), et les Bavarois repartent avec une correction flanquée à leurs hôtes. Pour le suspense, prière de zapper sur un autre championnat.