Le Bayern en mode facile contre Hanovre

Hanovre (3-4-2-1) : Tschauner - Elez, Sané, Hübers - Sorg, Schwegler (Maier, 80e), Bakalorz (Fossum, 69e), Albornoz - Harnik (Sarenren Bazee, 64e), Bebou - Füllkrug. Entraîneur : André Breitenreiter.



Bayern (4-2-3-1) : Ulreich - Rafinha, Süle, Boateng, Mai - Thiago, Rudy - Juan Bernat, James (Javi Martínez, 72e), Robben (Müller, 46e) - Wagner (Lewandowski, 67e). Entraîneur : Jupp Heynckes.

Dans un match qui ne restera pas dans les annales, Hanovre a facilement été défait par un Bayern six étoiles. Largement supérieurs sans même forcer un peu, les Bavarois enchaînent leur quatrième victoire en championnat.Fidèle à sa tradition de rotation, Jupp Heynckes a une fois de plus fait tourner son effectif pour ce déplacement sans enjeu. À noter la première titularisation en Bundesliga du jeune Lars Lukas Mai sur le flanc droit, en lieu et place de Joshua Kimmich . Face à un Hanovre résistant, le Bayern domine, mais il lui manque ce petit quelque chose pour ouvrir le score et les deux équipes regagnent les vestiaires sur un bien triste 0-0 à la pause.Entré au jeu à la place de Robben à la mi-temps, Thomas Müller n’a besoin que de dix minutes pour ouvrir le score, en reprenant de volée un centre de Juan Bernat au point de penalty. Sorti peu après l’heure de jeu pour Lewandowski, Sandro Wagner avait l’occasion de livrer un match de candidat au poste de buteur pour la Coupe du monde. Mais avec une seule occasion franche à mettre à son crédit, le Munichois est loin d’avoir brillé. Son remplaçant, lui, fait le break de la tête à l’entame du dernier quart d’heure et peut déjà préparer le polish pour son futur Soulier d'or : il n’est plus qu’à deux unités de la barre des trente buts inscrits en Bundesliga cette saison. Pour le style, Sebastian Rudy marque, lui, son premier pion de l’année dans les dernières secondes et met fin au supplice des locaux.Avec seulement six points d’avance sur la place de barragiste, Hanovre a manqué l’occasion de se sauver définitivement. Pour rester excité jusqu’à la fin, il faudra une fois de plus regarder vers le bas.