Le Bayern pulvérise Leverkusen

Triplé pour Müller

Bayer Leverkusen (4-2-3-1) : Bernd Leno - Lars Bender, Sven Bender, Jonathan Tah, Panagiotis Retsos - Julian Baumgartlinger, Charles Aránguiz - Karim Bellarabi, Kai Havertz, Julian Brandt - Kevin Volland. Entraîneur : Heiko Herrlich.



Bayern Munich (4-2-3-1) : Sven Ulreich - Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, Mats Hummels, David Alaba - Javi Martínez, Thiago Alcántara - Arjen Robben, Thomas Müller, Franck Ribéry - Robert Lewandowski. Entraîneur : Jupp Heynckes.

Vous connaissez le palmarès de la Coupe d’ Allemagne ? Le Bayern Munich l’a remportée 18 fois, le Bayer Leverkusen une seule fois. Et même avec toute la bonne volonté du monde, difficile de lutter contre la force de l’habitude (et le talent et les pépettes, accessoirement). Le troisième du championnat allemand en a fait l’expérience ce mardi en s’inclinant lourdement, 6 à 2, en demi-finale de la compétition face aux copains de Thomas Müller Contrairement à ce qu’indique le score, le scénario du match aura au moins eu le mérite de tenir en haleine les spectateurs une heure durant. C’est plus que ne le laissaient espérer les dix premières minutes du match, au terme desquelles les Bavarois menaient déjà 2 à 0 grâce aux frappes de Martinez et Lewandowski, buteur après un bon travail de Ribéry. Au quart d’heure de jeu, Bender redonne de l’intérêt à la rencontre en réduisant le score de la tête. Un but qui stimule les locaux et leurs supporters pour finalement donner lieu à une première période très plaisante par son intensité.Passé à une défense à trois à la pause, le Bayer Leverkusen a l’occasion de recoller à 2-2 au retour des vestiaires, mais se heurte à un Ulreich très chaud sur sa ligne, avant d’exploser. Müller, au terme d’une superbe action collective, refait le break à la 52puis s’offre un triplé en vingt-cinq minutes. Alcántara participe aussi à la fête dans une seconde période en forme de feu d’artifice, qui verra Bailey alléger un peu la peine de la BayArena d’un magnifique coup franc.Une qualification en finale qui permet aux Munichois de garder intactes leurs chances de réussir un nouveau triplé Bundesliga - DFB-Pokal - C1, après celui de 2013. C’était déjà sous les ordres de Jupp Heynckes . Un point final potentiellement fantastique à une carrière plutôt pas mal non plus.