Le Bayern déglingue Dortmund

Grâce à un doublé de Lewandowski et des pions de Ribéry et Robben, le Bayern Munich a surclassé une équipe de Dortmund qui ne se rassure pas vraiment avant la C1 et l'AS Monaco. Le Rekordmeister continue de tracer sa route vers son cinquième titre consécutif, le tout avec le couteau entre les dents.

FC Bayern Munich 4-1 Borussia Dortmund

Dortmund à l'ouest

La « Speziaal » de Robben, enfin

Lewandowski de nouveau meilleur buteur

On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Un adage que Franck Ribéry a bien compris. Le lendemain de ses 34 ans, «» s'est offert un joli cadeau d'anniversaire en ouvrant la marque alors que certains fans étaient encore à la buvette de l'Allianz Arena en train de commander leur Paulaner. Un but qui met le Bayern dans le sens de la marche, lequi reprend dix points d'avance sur Leipzig, le tout à six journées de la fin. Quant au club de la Ruhr, il regrette encore de s'être montré fragile en défense, ce qui n'est pas forcément un bon signe trois jours avant de recevoir l'AS Monaco et son armada offensive en quarts de finale de Ligue des champions.Sur le papier, ce «» n'a malheureusement pas tenu toutes ses promesses. Manuel Neuer et Thomas Müller étaient absents du côté du FC Bayern , tandis que Mats Hummels était sur le banc. Néanmoins, pas de quoi se tracasser pour Carlo Ancelotti et ses troupes, avec deux buts dans les dix premières minutes de jeu, Robert Lewandowski ayant doublé la mise sur coup franc après l'ouverture du score signée Ribéry. Dortmund est à l'ouest, aussi bien sur la carte de l' Allemagne que sur le terrain. La défense est fébrile et n'est jamais très loin de se prendre une «» de Robben, tandis que devant, Dembélé est venu avec son cahier de brouillon et PEA ne semble pas encore avoir franchi le pas de la porte de la salle de classe.Une lueur d'espoir cependant pour le BvB, avec la réduction du score de Raphaël Guerreiro , qui met toute sa vie dans une gouache à la suite d'un mauvais renvoi de Vidal dans la surface (21). Dortmund est en vie, mais se déplace difficilement. Sans compter que Lewandowski veut reprendre la tête du classement des buteurs, tandis que Robben ne demande qu'à faire trembler les filets. Les vœux du Néerlandais volant seront exécutés en début de seconde période, avec unequi finit au fond des filets de Roman Bürki (49). Le tout à la suite d'un nouveau festival dans la défense du Borussia, et une chute de Sokratis digne d'un joueur de basket qui s'est pris un Dortmund a du mal à respirer, car le Bayern se montre oppressant. Les Bavarois ont beau mener 3-1, ils jouent comme s'ils étaient menés au score. Sauf qu'en vrai, ils maîtrisent la rencontre de bout en bout. La preuve avec cette intervention sur la ligne de Jérôme Boateng après une frappe de PEA qui était parvenu à tromper Sven Ulreich (67). Et comme pour prouver sa supériorité à tous les étages, lefait le job devant dans la foulée : Lewandowski dribble Bürki, qui le fauche. Penalty. Le Polonais se fait justice lui-même et en profite pour repasser devant au classement des buteurs (26 buts contre 25 pour Aubameyang). Le Bayern s'impose largement et prépare du mieux possible la réception du Real Madrid en Ligue des champions. Dortmund ne se rassure pas vraiment avant la venue de Monaco . Les joueurs de Tuchel avaient peut-être envie de se réserver pour la prochaine confrontation entre les deux clubs, dans un match avec un peu plus d'enjeu : une demi-finale de Coupe d' Allemagne , prévue le 26 avril prochain.