Le Bayern d'Heynckes écrase la Bundesliga

Bayern Munich (4-2-3-1) : Ulreich – Kimmich, Süle, Hummels, Rafinha – Martinez, Vidal – Robben, James, Bernat - Lewandowski. Entraîneur : Juup Heynckes.

FC Augsbourg (4-2-3-1) : Hitz – Opare, Danso, Gouweleeuw, Max – Khedira, Baier – Heller, Gregoritsch, Caiuby – Finnbogason. Entraîneur : Martin Baum.

Jupp Heycnkes n'est pas revenu pour la déconne.Pour son cinquième match de la saison à la tête du Bayern Munich , le coach allemand s'est offert une cinquième victoire consécutive et a métamorphosé les Munichois. Même face au mur du FC Augsbourg, le Bayern n'a pas dérogé à son jeu tout en puissance. Pendant les premières minutes, les occasions sur coups de pied arrêtés manquent cependant d'efficacité. Augsbourg résiste bien et répond par la même arme. Sur corner, Caiuby manque le cadre d'un rien au second poteau (30).Toutefois, à force de tirer au but, il fallait bien que cela finisse par rentrer. Sur un coup franc de James, la défense d'Augsbourg ne parvient pas à sortir le ballon. Les frappes d'Hummels et Lewandowski sont contrées sur la ligne. Vidal tente à son tour et trouve le trou de souris. Le Bayern mène enfin et file vers une victoire facile. Lewandowski en profite pour soigner ses statistiques avec ses 17et 18buts contre le FCA en treize matchs.À l'arrivée de Heynckes, Dortmund avait cinq points d'avance. Lesen ont désormais neuf de retard. Doit-il vraiment partir à la retraite à la fin de la saison ?