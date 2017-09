Le Bayern cale face à Wolfsburg

5

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé.Il est peu probable que Manuel Neuer compense sa blessure au métatarse en allant enchaîner lesà l'Oktoberfest. Une chose est sûre cependant, les litres de bière auraient pu l'aider à faire passer en douceur la pilule de la performance de son remplaçant, Sven Ulreich Apparemment, les Loups avaient passé un pacte : celui d'effacer une série de dix-neuf défaites en vingt déplacements à Munich. Et l'homme qui s'est chargé d'inverser la tendance, c'est Martin Schmidt . Comme un symbole, l'ancien coach de Mayence est le dernier à avoir vaincu les Bavarois chez eux et c'est avec la rage au ventre que les hôtes se présentent face à un Wolfsburg en pleine crise, à l'image du récent limogeage de l'entraîneur Andries Jonker Pourtant, le Bayern donne le ton d'entrée de jeu. Boostés depuis la gifle reçue à Hoffenheim , les hommes de Carlo Ancelotti dictent la marche à suivre en imposant un pressing d'une intensité rare. Le penalty transformé par Lewandowski à la demi-heure de jeu en est la preuve (1-0, 33), tandis que le break opéré par Robben dix minutes plus tard semble déjà sceller la partie (2-0, 43).Mais attention à l'animal blessé ! En deuxième période, malgré un Bayern toujours dominant, Wolfsburg ressuscite et croque du terrain à son bourreau. Peu avant l'heure de jeu, Arnold réduit la marque (2-1, 56) et semble inquiéter Carlo Ancelotti qui décide de faire entrer Tolisso et James pour dynamiser l'attaque bavaroise et dynamiter la défense adverse. Mais les deux recrues en forme sont inquiétantes d'inefficacité et Didavi recolle à la marque, qui ne bougera plus (2-2, 83).Le Bayern continue de rattraper Dortmund , mais lea tout de même du mal à trouver son rythme. De son côté, le jeu de Wolfsburg a regagné en explosivité. La patte Martin Schmidt réussira-t-elle à effacer le cauchemar de la saison dernière ?