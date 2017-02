Le Bayern au ralenti, Gladbach enchaîne

Le Bayern est tenu en échec par Schalke, le Hertha Berlin se paye Ingolstadt, Gladbach enchaîne, et Hoffenheim cartonne.

Bayern Munich 1-1 Schalke 04

FC Cologne 1-0 VfL Wolfsbourg

Hertha Berlin 1-0 FC Ingolstadt

TSG Hoffenheim 4-0 FSV Mayence

Borussia Mönchengladbach 3-0 SC Fribourg

Que ce Bayern a du mal à convaincre... Si lepeut compter sur un Robert Lewandowski toujours aussi fort pour s'ouvrir le chemin du but, le reste de l'équipe ne semble pas savoir à quoi s'en tenir. Müller est invisible et le collectif pêche. Alors même si le Polonais ouvre le score dans les dix premières minutes, le Bayern cède l'égalisation dans la foulée sur un coup franc direct de Naldo ... C'est le début d'un concours de transversales entre les deux équipes, avant une deuxième mi-temps où le Bayern n'a pas été capable d'accélérer pour chercher la victoire. C'est inquiétant dans l'esprit, à quelques jours de retourner en Ligue en Champions, mais ça suffit pour être certain de garder la 1place en Bundesliga. Wolfsbourg a toujours autant de difficultés à faire le jeu, malgré une belle somme de talents individuels sur le terrain. Seulement, si le début de l'année 2017 avait été moins malchanceux pour les Loups, ils ont dû s'incliner logiquement à Cologne ... la faute à un penalty obtenu et transformé par Anthony Modeste en fin de match. Ce n'était pas très beau, mais assez logique. Cette saison, ces deux équipes ne jouent pas au même niveau.Le Hertha voulait se faire pardonner un retour en 2017 difficile. C'est réussi en deux minutes. Roger manque d'engagement devant Kalou sur son premier ballon de la rencontre. L'Ivoirien sert en retrait Haraguchi, qui ne loupe pas sa cible. Le Hertha peut reprendre son jeu solide et légèrement stérile. Les trois points sont dans la poche. Mayence a eu le malheur d'entrer trop timidement dans son match. Libre de tout pressing, Rudy trouve à distance Uth, qui ouvre le score d'une superbe frappe tout en puissance. Si par la suite Mayence ne démérite pas et aurait pu revenir au score, le TSG Hoffenheim n'avait pas envie de rester sur deux fausses notes consécutives : en fin de match, Marco Terrazzino assure la victoire entre une tête à bout portant et une passe pour Szalai. Le buteur de Hoffenheim se permet même un doublé en cinq minutes. Une semaine après la défaite contre Leipzig, les joueurs de Dietmar Hopp reprennent leur marche en avant avec une victoire flatteuse.Le SC Fribourg court beaucoup cette saison. Trop ? Contre une équipe de Gladbach peu inspirée offensivement, les joueurs de la Forêt Noire ont eu les meilleures occasions pendant une heure, sans prendre l'avantage. Mais sur la fin du match, Stindl, Dahoud et les autres ont enfin pris le meilleur sur leur vis-à-vis. Stindl se joue de Söyüncü, Raffael et Herrmann assurent leur statistiques... Et comme contre Leverkusen, les Poulains gagnent leur deuxième période 3-0. La zone rouge s'éloigne enfin des Gladbacher.