Le Bayern atomise Dortmund

Bayern Munich (4-1-2-3) : Ulreich - Rafinha, Boateng, Hummels, Alaba (46e, Kimmich) - Javi Martínez - Müller, James Rodríguez (65e, Thiago) - Robben, Lewandowski, Ribéry (68e, Rudy). Entraîneur : Jupp Heynckes



Borussia Dortmund (4-2-3-1) : Bürki - Piszczek, Akanji, Sokrátis, Schmelzer - Castro (29e, Weigl), Dahoud - Pulisic (75e, Philipp), Götze (78e, Şahin), Schürrle - Batshuayi. Entraîneur : Peter Stöger.

Le Bayern a enfilé son costume de grand méchant loup. Et a mangé tout cru un Borussia Dortmund impuissant du début à la fin pour récupérer ses 17 points d'avance sur son dauphin, Schalke 04 , vainqueur 2-0 face à Fribourg plus tôt dans l'après-midi. La meilleure manière de préparer son quart de finale aller de Ligue des champions face à Séville mardi.Après six petites minutes, quand Lewandowski, un poil hors jeu, ouvre le score sur un face-à-face superbement géré face à Bürki, tout le monde a déjà compris que le Borussia s'apprête à vivre 90 minutes difficiles (1-0). Impression confirmée deux minutes plus tard quand Ribéry double la mise, mais que l'arbitre annule le but dans l'incompréhension générale. Ce n'est que partie remise : après un quart d'heure, James Rodríguez reprend un centre au cordeau de David Alaba et lance le Bayern vers une victoire qui s'annonce écrasante (2-0). Le troisième but munichois est un modèle du genre : récupération haute, deux passes et une finition à la propreté plus qu'allemande par le plus teuton d'entre tous, Thomas Müller (3-0). En fin de mi-temps, on pense les Munichois rassasiés et prêts à aller se reposer au vestiaire... Mais Franck Ribéry a une idée en tête : rappeler à tout le monde que le meilleur joueur français du moment vient de Bavière. Grâce à un festival sur le côté gauche pour offrir le doublé au renard Lewandowski (4-0) et un superbe piqué au-dessus de Bürki (5-0), Franck régale et le BvB déguste.Le ventre bien rempli, le Bayern , toujours énervé, mais moins efficace, s'offre une petite balade en deuxième mi-temps. Histoire de bien digérer le copieux repas englouti en première période. Heynckes fait tourner son effectif, offre du temps de jeu à son banc et envoie quelques cadres se reposer en prévision du match de mardi face à Séville. Le Borussia montre bien quelques sursauts d'orgueil, mais rien de vraiment dangereux. En dessert, Joshua Kimmich (entré à la pause) envoie Lewandowski sur orbite, le Polonais n'ayant qu'à pousser le cuir au fond pour s'offrir un triplé face à son ancien club (6-0). Place à la digestion.