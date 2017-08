Le Bayern arrache un premier trophée

Par deux fois, le Borussia Dortmund a mené au score. Mais contrairement à ce qu'ils ont montré lors de la préparation estivale, les hommes de Carlo Ancelotti n'ont rien lâché et ont fini par s'imposer aux tirs au but. Avec six trophées, le FC Bayern Munich est désormais Rekordsupercupsieger.

Borussia Dortmund 2-2 FC Bayern Munich

La bonne entame du Borussia

Le Bayern ne lâche plus

Par Ali Farhat

D'habitude, la Supercoupe d' Allemagne ne constitue qu'une mise en bouche sans importance. En cas de succès, c'est cool. En cas de défaite, c'est pas grave, ça ne reste qu'une espèce de match amical. Le Bayern Munich peut donc être content d'ajouter une sixième Supercoupe dans son immense armoire à trophées, tandis que le Borussia Dortmund pourra toujours se servir de cette rencontre pour mieux préparer sa rentrée sur la scène nationale.Cette saison, la donne était quand même légèrement différente : auteurs d'une préparation moyenne, voire très en-deça de leurs capacités (deux victoires en six matchs pour les uns, une seule en six rencontres pour les autres), le BvB et le FCB ont besoin d'une victoire pour se rassurer à l'orée de l'exercice 17/18. Nuri Sahin allume donc la mèche d'une patate de loin qui finit à côté (4è), Robert Lewandowski lui répond d'une frappe au-dessus (12è). Le Borussia est mieux rentré dans la partie, et le prouve instantanément : si certains joueurs ont avoué ne pas avoir tout compris au projet de jeu de Bosz, d'autres semblent apprécier le retour du pressing. C'est le cas de Christian Pulisic , qui chipe le ballon dans les pieds d'un Javi Martinez qui négocie mal la passe d' Arturo Vidal . L'Américain ne tremble pas, et délivre le Westfalenstadion d'une jolie frappe croisée (14è).Un coup derrière la tête qui a le don de réveiller le FC Bayern Munich , qui égalise juste derrière par Lewandowski (14è). Une frappe à bout portant suite à un centre d'un Joshua Kimmich complètement oublié par Dan-Axel Zagadou. L'arbitrage-vidéo aurait pu être utilisé pour savoir s'il y avait hors-jeu de Kimmich, mais l'arbitre Felix Zwayer a fait le choix de s'en passer. En tous cas, ce but a le don de réveiller le Rekordmeister, qui dicte désormais la marche à suivre. Les occasions s'enchaînent pour le Bayern , mais ni Müller (33è, 35è), ni Tolisso (39è), ni Rudy (42è) ne parviennent à faire plier Roman Bürki une deuxième fois.La tendance s'inverse néanmoins au retour des vestiaires : devant son public, Peter Bosz tient à ce que son équipe fasse bonne figure. Dortmund part donc à l'assaut des cages d'Ulreich, et finit par trouver la faille grâce à un superbe piqué de PEA, bien servi par Dembélé (71è). Le Borussia maîtrise la fin du match, mais pour l'une des premières fois depuis le début de saison le Bayern a choisi de ne pas abdiquer lors d'un match de moindre importance. Et dans la confusion la plus totale, Piszczek marque contre son camp suite à une frappe de Kimmich. Lors de la séance de tirs au but, Kimmich rate, mais Ulreich détourne les frappes de Rode et de Bartra. Avec six trophées (contre cinq au BvB) le FC Bayern est désormais