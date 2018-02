Le Bayern arrache la victoire face à Wolfsburg

27

Wolfsburg (4-3-3) : Casteels - Jung (William, 78e), Knoche, Bruma, Itter - Guilavogui, Arnold, Didavi - Steffen (Osimhen, 84e), Origi, Malli (Dimata, 90e +2). Entraîneur : Martin Schmidt.



Bayern (4-3-3) : Ulreich - Bernat, Süle, Xavi Martinez, Rafinha - Thiago (Müller, 62e), Rudy, Tolisso - Ribéry (Alaba, 67e), Wagner (Lewandowski, 79e), Robben. Entraîneur : Jupp Heynckes.

Malmenés et dominés en première période, les Bavarois ont finalement sorti les crocs face aux Loups et repartent de Wolfsburg en arrachant une victoire un peu décevante. Les locaux n'ont pas su saisir leur chance de s’éloigner de la zone rouge.C’est Daniel Didavi qui ouvre rapidement le score d’un coup de casque imparable pour Sven Ulreich . L’ancien international espoir remporte son duel aérien face à Juan Bernat et conclut parfaitement un centre adressé au deuxième poteau par Yunus Mallı (1-0, 8). Un but que les ultras de Wolfsburg ont vécu dans les couloirs du stade, ces derniers ayant organisé un boycott de 19 minutes et 45 secondes (l’année de fondation du club) pour protester contre les performances actuelles de leur équipe.En panne d’inspiration, le Bayern commet en plus des fautes regrettables. La vidéo ne sert pas qu’à valider des buts. Franck Ribéry l’a appris à ses dépens en écopant de son premier carton jaune de la saison pour un méchant coup de coude dans le visage de Renato Steffen (37).Les visiteurs se réveillent finalement après la pause et manquent même d’égaliser sur penalty après une faute de Steffen sur Corentin Tolisso (55). Mais Koen Casteels détourne la frappe d' Arjen Robben , qui se rattrape par la suite en servant parfaitement Sandro Wagner qui égalise de la tête (64) et prouve ainsi qu’il a les épaules pour suppléer Robert Lewandowski . Ce dernier offre finalement les trois points à son équipe dans les ultimes secondes sur un second penalty (90), pour lequel Casteels est un poil trop court cette fois-ci.C’est ce qu’on appelle une froide leçon de réalisme.