Le Bayern accroché par Mayence, le Werder vise l'Europe

De nouveau accroché le Bayern Munich peine à distancer le RB Leizpig. De son côté, le Werder Brême est plus que jamais en course pour l'Europe, tandis que Darmstadt peut encore croire encore au maintien.





Bayern Munich 1-2 Mayence

Hertha Berlin 1-0 VfL Wolfsbourg

Eintracht Francfort 3-1 FC Augsbourg

Ingolstadt 2-4 Werder Brême

Hambourg SV 1-2 Darmstadt

Pour son premier match en tant que capitaine du Bayern Munich Thomas Müller aurait sans doute rêvé d'un meilleur résultat. Mais apparemment, leest fâché avec Mayence . Comme la saison passée, déjà, les Bavarois ont souffert face aux hommes de Martin Schmidt . Une perte de balle de Vidal et une faute de Joshua Kimmich ont même apporté deux buts à Mayence . Si le Bayern n'avait pas dans ses rangs des mecs comme Robben ou Thiago , décidement au-dessus du lot cette saison, le nul aurait bien eu du mal à être accroché. Quelques jours après son élimination face au Real, Munich semble encore en convalescence. Mais attention car si Leipzig gagne demain à Schalke, la course au titre pourrait être tout bonnement relancée.Wolfsburg peut avoir des regrets. Plus en jambes que lors de leur dernière sortie à l'extérieur (une défaite 4-1 à Schalke), les hommes d' Andries Jonker ont eu l'occasion de marquer à Berlin. Seulement, ni Yunus Malli (1è), ni Mario Gomez (4è, 66è) ne sont parvenus à ouvrir le score pour le VfL, la faute au gardien Rune Jarstein , puis à la barre transversale. Patient, le Hertha attendra tranquillement sa chance, avant d'asséner un coup très critique aux Loups, un coup de boule signé Vedad Ibisevic qui s'y reprendra à deux fois pour tromper Koen Casteels . Trois unités dans la besace du Hertha , qui fait un bond en avant dans la course à la Ligue Europa. Les Berlinois qui joueraient bien tous leurs matchs à domicile, eux qui ont pris leurs 19 derniers points à l'Olympiastadion.Francfort peut dire «» à Marco Fabian. Mené à la mi-temps par le FCA suite à un joli but signé Gouweleeuw sur une ouverture lumineuse de Halil Altintop , le SGE s'est traîné pour revenir au score. Et comme souvent ces derniers temps, la délivrance est venue de Marco Fabian. Le Mexicain égalise tout d'abord d'une tête toute foireuse, avant de donner l'avantage aux siens d'une frappe consécutive à...une autre, qui a tapé dans la défense d'Augsbourg comme sur les bandes d'un billard. En fin de rencontre, Marvin Hitz, le portier du FCA, offre un cadeau à Ante Rebic , qui ne se prive pas pour aller le mettre au fond des filets. Après neuf matchs sans victoire, Francfort aurait pu jouer la relégation ; au lieu de ça, les Aigles continuent de regarder en direction de la scène européenne.Si Max Kruse avait passé plus de temps à s'entraîner qu'à écumer les tournois de poker et les boîtes sordides de Berlin, il serait sans doute titulaire en équipe nationale et posterait des selfies avec Franck Ribéry en club. A la place, Kruse traine ses crampons d'écurie en écurie, avec plus ou moins de réussite. En ce moment, au Werder , où il a déjà évolué entre 2006 et 2009, ça se passe plutôt bien. Voire très bien. Cet après-midi, Kruse s'est même payé un quadruplé, alors qu' Ingolstadt avait la rencontre en main. Si le Werder , actuellement 6ème (en attendant les matchs de Gladbach et Fribourg ), file vers l'Europe, c'est en partie grâce à lui. En attendant qu'il reprenne ses mauvaises habitudes, les supporters de Brême peuvent profiter un peu de son talent.Après sa victoire la semaine passée face au FC Schalke 04 Darmstadt continue sur sa lancée et s'impose à Hambourg qui n'avait pourtant pas perdu à domicile depuis neuf rencontres. Les hommes de Torsten Frings ont dessiné leur victoire après la pause avec deux buts coup sur coup, le premier signé Ayatc Sulu et le second Felix Platte . Grâce à cette belle performance, Darmstadt n'est toujours pas officiellement relégué même avec si avec sept points de retard sur la 17ème place et 11 sur celle de barragiste, la partie semble toujours mal engagée.