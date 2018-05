Le barrage entre Ajaccio et le HAC est reporté !

1

JD

Péter une durite, une allégorie.Sur décision préfectorale, le match de barrage entre l' AC Ajaccio et Le Havre est reporté, à la suite du caillassage du bus des Havrais, à l'entrée du stade François-Coti. Après avoir jeté un fumigène sous le bus, entraînant l'endommagement d'une durite, des supporters ont caillassé ce soir le véhicule des Havrais à cinquante mètres de l'entrée de l'enceinte ajaccienne. Les Havrais ont ensuite refusé d'y pénétrer, malgré la mise à disposition d'un minibus par le président Léon Luciani et « l'assurance » des Rouge et Blanc que les Ciel et Marine pourraient entrer sans contrainte.En conséquence de quoi, un représentant de la LFP a confirmé que la rencontre serait annulée et reportée à une date ultérieure, encore inconnue. En sachant que le match opposant le vainqueur de ce barrage au dix-huitième de Ligue 2 est prévu mercredi, la situation devient explosive et les Havrais ont déjà déclaré ne pas être prêts à jouer ce samedi. Pour la trentaine de supporters visiteurs, c'est l’écœurement. Pour ceux qui étaient dans la fanzone mise à disposition au Havre aussi.Alors, l' ACA peut-il être éliminé sur tapis vert ? Le match aura-t-il lieu à huis clos ? Sera-t-il déplacé sur le continent ? Des débordements vont-ils éclater dans la cité corse ? Quoi qu'il en soit, la Ligue 2 et ses réformes n'en ont pas terminé avec leur lot de surprises.