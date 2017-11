Le baromètre des Bleus absents

Ils ne sont ni blessés ni officieusement radiés de l’équipe de France. Ils évoluent en majorité dans des clubs européens huppés et restent, pour certains d’entre eux, des titulaires en bonne forme. Pourtant, Didier Deschamps estime leur niveau de jeu insuffisant pour faire partie du groupe France. Quelles sont leurs chances de voir la Coupe du monde en Russie ?

Par Florian Cadu

Six buts en six matchs de Ligue des champions, mais seulement deux en sept de Liga. C’est le paradoxe qui touche actuellement à l’ancien Toulousain, toujours pas indiscutable dans le onze de son équipe. «, avait noté Didier Deschamps en septembre.» Beaucoup d’efforts seront toutefois nécessaires pour accrocher une première cape. Alors, le Mondial...: 1,5/10Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le milieu des Loups a déjà connu la sélection. Il a même porté le maillot de sa nation à sept reprises. C’était entre 2013 et 2015. Une période trop lointaine pour espérer quelque chose ? Sans doute. Surtout s’il reste à Wolfsbourg, quatorzième de Bundesliga (même si le cas Benjamin Pavard a prouvé que DD suivait l’Allemagne). Mais un petit retour en France dès cet hiver – à Nice par exemple, où son nom a circulé cet été – pourrait, pourquoi pas, bousculer l’ordre établi. Pas gagné...: 1/10Les trois bonhommes sont coincés dans une situation similaire : anciens membres des Bleus, ils payent actuellement des choix de carrière peu inspirés et se retrouvent dans un club en mauvaise santé sportive. Schneiderlin galère chez desplus décevants que jamais (il vient d’ailleurs de récolter un carton rouge) pendant que Sakho, qui souffle le chaud et le froid après sa mauvaise aventure à Liverpool, et Cabaye, vieillissant au contraire de ses deux comparses, traînent leur peine en dernière position de Premier League. Et si l’EDF était déjà définitivement terminée pour eux ?: 1,5/10, 0,0001/10 sans SakhoC’est sans doute l’homme le plus vexé des prétendants à la sélection au regard de la dernière liste de la Dèche. Alors que l’Hexagone connaît une pénurie de latéraux droits, l’ex-Lillois a vu l’inattendu Pavard, qui évolue dans l’axe en Bundesliga, lui passer devant. Cette décision s’expliquerait par son profil trop offensif et son rendement minimal aux entraînements lors des derniers regroupements nationaux. N’empêche que le garçon de 27 ans a toutes les cartes en main, ainsi que le temps pour convaincre Didier. Et Eduardo Berizzo, qui ne lui fait pas encore confiance à 100%.: 6/10Attention, Geoffrey est de retour ! Dans le cœur d’un Valence invaincu en championnat, Kondogbia réalise un super début de saison. À tel point que lessouhaiteraient d’ores et déjà lever l’option d’achat (25 millions d’euros) pour celui qui appartient encore à l’Inter, où il a passé deux années médiocres. Deux ans qui l’ont éloigné des Bleus, avec qui il avait pris ses marques en 2015. Sa puissance pourrait être un argument non négligeable. Surtout si Valence continue sur sa lancée.: 3,5/10Encore plus Musclor que Kondogbia, voici Bakayoko. Le, qui s’est rapidement adapté à son nouvel environnement, commence à disposer d’un temps de jeu plus qu’intéressant chez le champion d’Angleterre en titre, et sa complémentarité avec N’Golo Kanté donne des idées. S’il n’a pas été retenu dans la dernière liste des 24, c’est sans doute parce que Deschamps veut voir Steven Nzonzi à l’œuvre. Mais si le bonhomme au gabarit unique poursuit sa belle aventure avec Chelsea, il sera difficile de l’oublier.: 4,5/10Et pourquoi pas ? Titulaire à neuf reprises avec Séville, le défenseur central n’a peut-être pas de poil au menton, mais se construit une bonne petite réputation en Espagne. Aux dernières nouvelles, Barcelone serait sur les rangs pour l’attirer l’été prochain. Pas forcément suffisant pour faire de lui un favori pour la Russie, mais assez pour l’imaginer en grosse surprise en cas de blessures. Oui, pourquoi pas ?: 1,5/109 juin 2008. Bafé entre à la mi-temps de France-Équateur et s’offre un doublé de toute beauté. Bousculant la logique de groupe, l’attaquant chope alors la place de Djibril Cissé dans les 23 qui seront de la partie pour l’Euro. Si lede Galatasaray (onze pions en onze rencontres de championnat, meilleur buteur de la Ligue) réédite ce genre de performances juste avant le Mondial 2018, DD sera dans l’obligation de le retenir. Encore faut-il qu’il en ait l’occasion. Et ça, vu la concurrence...: 0,1/10Les temps sont durs pour Kevin. Grondé par Papa Simeone, Kevin passe sa vie au coin (deux petites titularisations en Liga, un but) et ne semble pas près de se réconcilier avec le paternel. Mais Kevin peut compter sur sa détermination et son pote Antoine pour surmonter ce mauvais moment. Dans ce cas-là, il aura sûrement une ou deux opportunités de déballer un petit cadeau, qui renferme le fameux ticket d’avion pour la Russie. Suffit d’un déclic.: 3/10Toujours là, Adil. Patron de la défense phocéenne, Rami est loin d’avoir tourné la page Russie et refermé le chapitre France. En cas d’absences, l’international (22 sélections), qui était encore du regroupement en octobre dernier, sera le premier à répondre. Puisque visiblement, Deschamps apprécie son cheveu sur la langue.: 2,5/10Et pourquoi pas Karim Benzema, à ce rythme-là ?: 0/10(over)Probabilité de le revoir dans un Mondial :