Le Barça vole un point à la Real Sociedad

Dominés comme jamais cette saison, les Blaugrana repartent pourtant d’Anoeta avec le point du nul dans ses bagages. Un résultat nul inespéré (1-1) tant la Real Sociedad a malmené le Barça et Carlos Vela tutoyé ses montants. Le Clásico s’annonce chaud.

Real Sociedad 1-1 FC Barcelone

Quand Illarramendi bouffe du Busquets

Carlos Vela, l’ami des poteaux

Un déplacement à San Sebastián n’est jamais gage de partie de plaisir pour le FC Barcelone . Une fois n’est pas coutume, la Real Sociedad le rappelle aux, défaits lors de leur quatre dernières visites à Anoeta, initiateur de la dernière grande crise ayant conduit à la destitution d’ Andoni Zubizarreta . À la suite de l’ouverture du score de Willian José dès le retour des vestiaires, cette série noire promet même de se prolonger pour une cinquième année. C’est sans compter sur le réveil du duo Neymar -Messi, jusque-là endormi comme le reste de leurs coéquipiers, qui, sur un déboulé et une accélération du Brésilien, puis sur un contrôle-frappe de l’Argentin, rend au tableau d’affichage un score de parité. Un retour au contact immérité, en attestent les nombreuses opportunités basques et les deux montants de Carlos Vela , mais qui permet tout de même à la Real de s’asseoir sur le cinquième strapontin d’une Liga dont elle est l’une des plus solides équipes. Le Barça , pour sa part, repart miraculeusement avec le point du nul et doit se poser les bonnes questions avec la réception du Real Madrid Lorsqu’ils pénètrent sur la pelouse d’Anoeta, lessavent à quoi s’en tenir. Avec un Real Madrid poussif mais vainqueur du Sporting Gijón et un Clásico décisif en approche, le succès s’avère impératif pour rester au contact du leader. Mais cette obligation arithmétique n’en demeure pas moins soumise à la qualité de l’adversaire du soir. Desdont l’entame de match surfe sur la dynamique actuelle de quatre succès consécutifs. Pressants à la perte du ballon, précis à la relance et supérieurs dans l’impact, ils récitent une partition idoine pour déstabiliser un Barça handicapé de trois défenseurs.Car malgré cette domination sans partage des Basques, la MSN préfère attendre son heure sans investissement à la récupération. À l’approche de la pause, le constat est sans appel : des occasions concédées en pagaille, un fonds de jeu désespérant et, pis, la mainmise totale d’ Asier Illarramendi sur le tempo. Autant dire que la première frappe catalane, œuvre de Luis Suárez à la 40, symbolise à merveille le bourbier dans lequel s’empêtre les Barcelonais. Seul point positif, les compteurs restent bloqués à zéro.Sitôt de retour sur le pré, les Basques poursuivent leur entreprise de domination et, cette fois, ne ratent pas le coche pour prendre les commandes. Sur une tentative de dégagement de Mascherano qui se transforme en ouverture pour Vela, l’ancien Willian José reprend de la tête le renvoi de Ter Stegen et envoie Anoeta tout à son bonheur. Une joie intense, mais de courte durée, car cette ouverture du score amplement méritée réveille l’appétit. Forcément, Leo Messi se retrouve à la baguette, lui qui reprend victorieusement un service de Neymar Par là même, cette égalisation signe la fin des actions barcelonaises, tant lesdominent les débats. Des débats qu’ils sont même sur le point d’emporter grâce à lade Carlos Vela . Cauchemar des centraux, le Mexicain tutoie par deux fois les montants de Ter Stegen. Chanceux comme rarement, les Catalans profitent même d’une grossière erreur arbitrale, quand Juanmi , signalé à tort hors jeu, fait trembler les filets à la suite de la première minasse de son coéquipier. Dommage, car c’est finalement sur un score partagé que les deux équipes se séparent.