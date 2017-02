Le Barça veut jouer la finale de la Coupe au Camp Nou

0

AL

Chaque année, c'est le même refrain. L'Espagne n'ayant pas de stade national, trouver un terrain neutre pour la finale de la Copa del Rey est toujours un parcours du combattant.Alors que le Vicente Calderón devait être le théâtre de la finale, l'élimination de l'Atlético Madrid a changé la donne . Le stade desn'accueillera sans doute pas la finale.Du coup, on fait quoi ? Alavés, l'invité surprise de cette finale, aurait une préférence pour le San Mamés, stade de l'Athletic Bilbao. Mais le Barça a une autre idée : le Camp Nou. Au-delà du fait que ce serait un moyen pour les Catalans d'éviter le déplacement et de jouer sur le terrain qu'ils connaissent le mieux et leur garantit d'infliger une raclée à leurs adversaires, lesy voient des avantages pratiques également.Barcelone est une grande ville et pourra sans problème accueillir tous les fans. Financièrement parlant, entre les 55 000 places du San Mamés ou du Caldéron, et les 98 000 du Camp Nou, la vente de billets serait également nettement plus lucrative. La dernière finale jouée au Camp Nou, en 2015, avait rapporté au Barça et à l'Athletic Bilbao deux millions d'euros chacun (plus deux pour la Fédération). Pour un des plus petits budgets de Liga, cette somme pourrait être un argument convaincant.Sinon, il reste toujours le Stade Louis II qui, comme 364 autres jours de l'année, devrait fournir quelques sièges vides.