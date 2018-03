Le Barça tord l'Athletic

1

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen – Alba, Umtiti, Piqué, Roberto – Rakitić, Paulinho, Coutinho (André Gomes, 85e), Dembélé (Iniesta, 64e) – Messi, Alcácer (Aleix Vidal, 74e). Entraîneur : Ernesto Valverde.



Athletic Club (4-2-3-1) : Kepa – Lekue, Nuñez, I.Martínez, De Marcos – San José, Beñat (Iturraspe, 46e) – Saborit, Raúl García, Susaeta (Williams, 63e) – Merino (Aduriz, 71e). Entraîneur : Cuco Ziganda.

L’invincibilité du FC Barcelone en Liga se poursuit.Allergiques à la défaite depuis le 15 avril 2017, les Barcelonais reçoivent un Athletic Club fraîchement éliminé de la Ligue Europa et déjà tourné vers la saison suivante, vu sa piètre douzième place au classement général. Dès lors, le Barça appuie d’entrée de jeu sur le champignon. Un premier coup franc de Lionel Messi trouve Kepa sur sa route. Sollicité et efficace, le portier desdoit en revanche s’incliner sur une frappe du plat du pied de Paco Alcácer à la suite d'un centre en retrait de Jordi Alba (8). Désireux de faire le break, Philippe Coutinho arme un tir dont la trajectoire heurte la barre d’un Kepa battu. Telle une machine, le Barça poursuit ainsi sa phase de pression collective et se promène dans la zone adverse. Histoire de trouver la prochaine faille dans la défense basque.Celle-ci intervient peu avant la demi-heure, lorsque Dembélé sert en retrait Messi pour une frappe en force du gauche à l'entrée de la surface (28). Battu huit fois consécutivement par le Barça en Liga, l'Athletic apparaît bien désemparé au moment de répondre à ces buts. Coutinho touche une nouvelle fois la barre, Paulinho le poteau... Bref, tout roule pour ce Barça qui s'apprête à récupérer les trois points. Et ce, malgré les tentatives infructueuses de Sabin Merino en pointe du 4-2-3-1 de l'Athletic. Remplacé par Aritz Aduriz à vingt minutes du terme, Merino assiste impuissant à la mainmise d' Ernesto Valverde sur la rencontre, le Barça restant imperméable à la pression adverse.Avec un match d'avance, le Barça prend onze points d'avance sur l' Atlético de Madrid, qui se déplace aujourd'hui à Villarreal . Un rythme de champion.