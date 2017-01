Le Barça tamponne Las Palmas

Au terme d’un match à sens unique face à Las Palmas (5-0), le Barça remonte provisoirement sur la deuxième marche du podium en attendant le choc de dimanche entre le FC Séville et le Real Madrid.



102

Barcelone 5-0 Las Palmas

Suárez lance les hostilités

La bonne vieille manita des familles

Huit minutes. Un laps de temps assez réduit. Pourtant, il n’en a pas fallu plus au FC Barcelone pour s’adjuger une large victoire face à Las Palmas . Tout s’est donc joué entre la 52et la 59minute de jeu. Le temps de mettre en place trois offensives et de toutes les conclure d’un but. Un de Messi, un de Suárez et un de Turan. Simple et efficace. De quoi passer la dernière demi-heure de jeu sans pression. Tranquillement. De quoi, surtout, se relancer en championnat, en revenant à deux points du Real Madrid Après avoir été tenu en échec sur la pelouse de Villarreal la semaine dernière, le Barça n’avait pas le droit à l’erreur, à domicile, face à Las Palmas . Une victoire obligatoire, donc, qui ne tarde pas à se dessiner lorsque André Gomes , bien lancé sur le côté droit, trouve Suárez en retrait dans la surface, l’Uruguayen reprend sans contrôle et montre ainsi la voie à suivre aux Catalans (14). Neymar et Iniesta ont beau avoir pris place sur le banc pour cette rencontre, la domination barcelonaise est sans appel. Les assauts se multiplient sur les cages adverses et il faut un Varas vigilant et desassez maladroits pour empêcher le score d’être plus ample à la pause.Malgré leur très nette domination, les Barcelonais sont loin d’être à l’abri d’un contre venu de nulle part. Alors il faut assurer cette victoire. Ce qu’ils font, en sept minutes. Messi, tout d’abord, vient faire le break à la suite d'une mauvaise prise de balle de Varas (52). Le septième match consécutif où l’Argentin trouve la faille. Rien que ça. Cinq minutes plus tard, c’est au tour de Suárez de s’offrir un doublé, avant qu’ Arda Turan ne vienne définitivement plier l’affaire. L’heure de jeu n’est pas encore atteinte que, déjà, le Barça vient de s’assurer les trois points. Aleix Vidal , superbement servi par Messi, vient même participer à la fête en inscrivant son tout premier but de la saison en Liga. Cinq buts à rien, voilà une bien belle fin d’après-midi du côté de la Catalogne. De quoi remonter à la deuxième place du classement et d’attendre, plus sereinement, le choc de dimanche soir entre le FC Séville et le Real Madrid