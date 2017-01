Le Barça suit le rythme de tête

Après le Real Madrid samedi contre Málaga (2-1), Séville ce dimanche midi à Pampelune (4-3), Barcelone s'impose à Eibar (4-0) et suit le rythme de tête imposé par ses deux rivaux à la victoire finale.

0

Eibar 0-4 FC Barcelone

Un Suárez peut en cacher un autre

M ? Présent, S ? Présent, N ? Présent

Si Barcelone repart du Pays basque avec les trois points dans la poche, les supportersont de quoi être inquiet. Non pas par l’état de forme de Lionel Messi , qui a une nouvelle fois ébloui la rencontre, mais par la sortie sur blessure de Sergio Busquets . On joue alors la huitième minute lorsque Gonzalo Escalante vient broyer la cheville du milieu espagnol. Si l’Argentin s’en sort juste avec un avertissement verbal, Busquets, lui, quitte la pelouse sur civière, et sous le regard inquiet de Luis Enrique qui devra sûrement faire sans sa seule véritable sentinelle pour les prochains matchs et la rencontre de Ligue des champions au Parc des Princes le 14 février.Sur une pelouse loin d’être parfaite, pour ne pas dire horrible, les Barcelonais, privés d’ Andrés Iniesta , blessé, n’arrivent pas à poser leur jeu habituel. La faute aussi à un pressing tout terrain des Basques qui courent partout comme des dératés. Désireux de remporter la rencontre du physique, les joueurs d’ Eibar jouent durs, parfois trop comme sur la faute d'Escalante sur Busquets (8). Sans Mascherano suspendu, ni Piqué sur le banc, c’est Jérémy Mathieu qui forme la charnière centrale avec Samuel Umtiti . Et c’est l’ancien défenseur de Valence qui se montre le premier en ratant une relance plein axe dont profite Adrian pour armer une lourde frappe du gauche que réussit à détourner Ter Stegen (24). Un Ter Stegen qui devra à nouveau s'étirer une minute plus tard sur un tir de Pedro Léon (25). De l’autre côté du terrain, Lionel Messi décroche pour toucher des ballons et se mue en distributeur de caviars comme sur cette passe lobée en profondeur pour Luis Suárez qui frappe au-dessus des cages de Yoel (20). La lumière viendra finalement d’un autre Suárez, Denis, rentré en jeu à la place de Busquets, qui ouvre le score d’une jolie frappe à ras de terre, à la suite d'un premier tir de Lionel Messi contré par la défense d' Eibar . Juste avant la mi-temps, Luis pense offrir un deuxième but aux Suárez, mais sa frappe croisée rebondit sur le poteau de Yoel (44).Inquiétés par les attaquants basques en première période, lesreviennent sur le pré avec l’envie de tuer rapidement le match. Et, comme souvent, c’est Lionel Messi qui se charge du coup de grâce en reprenant tranquillement un centre parfait de Luis Suárez . Sonnés, mais pas abattus, les hommes de José Luis Mendilibar repartent de l’avant, mais Adrian voit son but refusé pour une position de hors-jeu. Jamais fatigué, Luis Suárez presse le défenseur français Florian Lejeune au niveau du rond central, récupère le ballon et part remporter son duel face à Yoel (68). Menés 3 à 0, les Basques tentent alors un baroud d’honneur afin d’offrir un peu de joie aux spectateurs du Estadio Municipal de Ipurua, mais Ter Stegen en a décidé autrement et détourne du poing les deux missiles de Pedro Léon (84) et d’Escalante (89). Discret durant toute la rencontre, Neymar n’a pas voulu laisser ses deux compères d’attaque seuls buteurs et s'est offert lui aussi un but dans les dernières secondes de la rencontre. Un succès 4 à 0 qui n'arrive pas à faire décrocher un sourire à Luis Enrique , orphelin de son Busquets.