Le Barça roule sur Vigo et file en quarts

FC Barcelone (4-4-2) : Cillessen - Semedo, Piqué, Mascherano, Jordi Alba - Rakitić, Busquets, Gomes, Iniesta - Suárez, Messi. Entraîneur : Ernesto Valverde.



Celta de Vigo (4-4-2) : Sergio - Hugo Mallo, Sergi Gómez, Fontás, Jonny - Wass, Jozabed, Lobotka, Sisto - Iago Aspas, Mor. Entraîneur : Juan Carlos Unzué.

» L'heure de jeu n'est pas encore passée, mais le Camp Nou est déjà debout pour saluer son génie. Après avoir plié le Celta de Vigo en première période, Lionel Messi peut tranquillement céder sa place à Ousmane Dembélé, qui ne passera pas loin d'un but de cochon au bout d'une chevauchée de 60 mètres.Le festival commence par une reprise de Messi à la conclusion d'un centre de Jordi Alba depuis le côté gauche. La copie conforme arrive quelques minutes plus tard, et les rôles s'inversent sur le troisième but. Une certaine idée de la complicité.En renard des surfaces, Luis Suárez rajoute le quatrième à la 31minute. 4-0, déjà. Esseulé dans la surface à la retombée d'un corner, Ivan Rakitić valide d'un coup de tête laen toute fin de match, 5-0 score final. Après le 1-1 de l'aller, le Barça se qualifie avec la manière pour les quarts de finale de la Copa del Rey.En tribune, Philippe Coutinho a regardé le spectacle avec des bonbons dans les yeux.