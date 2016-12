Le Barça repart à l’offensive

350

Osasuna 0-3 FC Barcelone

À El Sadar, l’homme providentiel desne tire que rarement la couverture à lui. Pourtant, avec un doublé de passes décisives, Jordi Alba se veut en grand artisan du succès catalan sur la pelouse du relégable Osasuna (0-3), lui qui permet à Luis Suárez , puis à Lionel Messi de convertir la domination des Barcelonais au tableau d’affichage.Trois points qui offrent surtout un rapproché à trois points du Real Madrid pour les hommes de Luis Enrique qui, à défaut d’avoir survolé les débats, se ressaisissent avec une rencontre sans encaisser le moindre but.Avant cela, les prémices de ce duel des extrêmes renvoient le Barça à sa dépendance argentine. Omniprésent à la création, Lionel Messi alterne entre services somptueux de l’extérieur et ouvertures millimétrées. Pour rien, ou presque, puisque son ami Luis Suárez croise trop sa première tentative (8), puis touche le cadre sur la seconde (12). Des ratés qui, en plus de figer le score, rappellent auxque leur équilibre actuel est des plus fragiles, en attestent les quelques lacunes dans la construction, et ce, malgré le retour d’ Andrés Iniesta dans le onze. De fait, jusqu’à la pause, les débats s’équilibrent et le rythme retombe. Pis, à la reprise, une géniale inspiration de Sergio León fracasse la barre transversale de Ter Stegen : ce Barça, toujours fragile, tangue. Heureusement, sur deux actions élaborées par l’inévitable, les relais de Jordi Alba , dévoreur d’espaces vitaux des, trouvent coup sur coup Luis Suárez , puis ce même Messi pour certifier le succès barcelonais. Dans le temps additionnel, l’Argentin s’offre un doublé, humiliant à base de crochets l’arrière-garde adverse et foudroyant le portier d’Osasuna à bout portant.Le temps de quelques heures, au moins, le Barça ne pointe plus qu’à trois longueurs du Real Madrid. Pour Lionel Messi , ce doublé lui permet de reprendre la tête du classement du Pichichi, avec désormais onze banderilles, soit une de plus que Cristiano Ronaldo