Le Barça renverse Alavés

Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Semedo (Roberto, 52e), Piqué, Umtiti, Digne (Alba, 52e) – Coutinho (Alcácer, 65e), Rakitić, Paulinho, Iniesta - Messi, Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde



Alavés (4-4-2) : Pacheco - Alexis, Laguardia, Maripán, Duarte (Demirovic, 89e) - Ibai, Medrán, Wakaso, Hernán (Pedraza, 63e) – Guidetti (El Haddadi, 67e), Sobrino. Entraîneur : Abelardo Fernández

Petit Coutinho pour le Barça , sale coup pour Alavés qui a longtemps cru à l'exploit.Pour la première titularisation de l'international brésilien, le Camp Nou a assisté à un joli match. Après une alerte sur un-contre-un assez mal géré de la part d'Alavés, le Barça se fait surprendre sur un nouveau contre conclu de façon heureuse par John Guidetti (0-1). Dans la foulée, Sobrino n'est pas loin de faire le break. Il reste alors plus d'une heure de jeu pour s'en mordre les doigts. Mais, malgré quelques inspirations de Messi, les joueurs de Valverde butent sur un Pacheco en feu jusqu'à vingt minutes du terme, moment choisi par Suárez pour rappeler qu'il est bien l'homme en forme côté catalan (1-1). Puis Messi prouve qu'il est toujours plus à l'aise sur coup franc que sur penalty, et met définitivement aux oubliettes les espoirs du Deportivo Alavés (2-1).Le Barça conserve son invicibilité et onze points d'avance sur l' Atlético de Madrid. Comment dit-on «» en catalan, déjà ?