Le Barça remporte le Clasico des États-Unis

Voyage jusqu'au bout de la nuit.L'impatience était grande. Dans la nuit de samedi à dimanche se disputait le premierà l'étranger depuis 1982. À Miami, le Barça s'est offert l'International Champions Cup en infligeant au Real une défaite 3 à 2. Un troisième succès dans cette compétition pour les Catalans dessiné devant les yeux pleins de cernes des Espagnols, qui ont dû lutter contre le sommeil pour suivre la partie.Heureusement, le match part à cent à l'heure puisque Neymar s'effondre et se tort de douleurs dès la première minute. Heureusement pour les Barcelonais (et les Parisiens ?), lese relève pour admirer, deux minutes plus tard, le génie de Lionel Messi qui perfore la défense madrilène et laisse Keylor Navas impuissant sur sa frappe contrée. Mais Ney' veut lui aussi participer au spectacle : à la huitième minute de jeu, le Brésilien sert Ivan Rakitić pour le 2-0.Progressivement, le Real revient dans la partie grâce à un virevoltant Mateo Kovačić, puis par une contre-attaque achevée par le jeune Marco Asensio . Mais ça, c'est avant que Gerard Piqué ne mette un énorme coup de casque sur un coup franc caviar de Neymar La relation Piqué-Neymar est au beau fixe.