Le Barça remporte la Supercoupe de Catalogne

1

NB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Alors que la 25Liga de son histoire semble quasiment acquise, le FC Barcelone a remporté mercredi soir le premier trophée de sa saison, pas forcément le plus prestigieux.Lessont venus à bout du voisin de l'Espanyol au terme d'une séance de tirs au but ponctuant un triste 0-0. L'entraîneur du Barça Ernesto Valverde a profité de l'occasion pour aligner un onze hybride, entre joueurs confirmés en manque de foot ( Aleix Vidal Lucas Digne , Ousmane Dembélé ou Paco Alcácer ) et jeunes pousses sans expérience.Événement, le milieu de terrain de 19 ans Marcus McGuane, arrivé cet été d'Arsenal, est devenu à la 77le premier joueur anglais à porter le maillotdepuis Gary Lineker en 1989.Avec les bons vœux de Carles Puigdemont.