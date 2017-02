Le Barça poursuivi pour fraude dans l'affaire Neymar

0

Rien ne va pour le Barça et sa MSN.Sur le terrain, les Catalans restent sur une humiliation 4-0 face au PSG et une victoire très poussive face à Leganés (2-1). Hors du terrain, le club a vu son recours rejeté et va être poursuivi pour fraude dans l'affaire du transfert de Neymar , arrivé de Santos en 2011.L', un haut tribunal espagnol, a confirmé qu'elle allait poursuivre le club comme personnalité juridique, tout comme le club brésilien de Santos, la mère de Neymar et la société N&N. C'est la société DIS, qui possédait 40% des droits du joueur lors du passage de Neymar au Barça , qui a introduit la demande auprès de la justice espagnole.Le transfert avait coûté 57 millions aux Catalans en 2011 : 17 pour Santos, et 40 à l'entourage de Neymar . DIS réclame cette part du gâteau, puisqu'elle détenait une bonne partie des droits de l'attaquant brésilien. Restent encore deux recours à trancher, ceux de Neymar lui-même et du président Josep Maria Bartomeu . On saura dans les prochains jours s'ils rejoignent les autres parties sur le banc des accusés.Un banc qui pourrait finir par être plus garni que celui du Camp Nou.