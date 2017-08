Le Barça portera des maillots spéciaux face au Bétis

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En deuil.Toujours sous le choc de l'attaque qui a frappé Barcelone jeudi, les Catalans doivent reprendre leur vie quotidienne comme ils peuvent. Pour les y aider, ils peuvent compter sur la Liga qui reprend ce week-end, malgré les événements tragiques de la semaine.Opposé dimanche au Bétis Séville au Camp Nou, le FC Barcelone a donc créé un maillot spécial pour l'occasion afin de rendre hommage aux victimes du double attentat de Barcelone et Cambrils. Ainsi, lesarboreront tous le flocage "Barcelona" dans le dos, et le hashtag #TotsSomBarcelona devant. Un petit geste qui vient s'ajouter aux minutes de silences et brassards noirs sur tous les terrains.