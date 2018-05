Le Barça perd son invincibilité à Levante au terme d'un match loco !

391

Levante (4-4-2) : Oier - Coke, Rober, Postigo, Luna - Morales (Rochina 85e), Bardhi, Lukić, Campaña - Boateng (Pazzini 77e), Martí(Lerma 69e)

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Mina, Vermaelen (Piqué 32e) , Jordi Alba - Busquets, Rakitić, Iniesta (Denis Suárez 60e) - Dembélé (Alcácer 60e), Suárez, Coutinho

Et à la fin, Levante brise l'invincibilité du Barça en Liga ! Privé de son guide, Lionel Messi , laissé au repos, le Barça s'incline chez le 15du championnat au terme d'un match complètement fou, 5-4.Les locaux prennent le match par le bon bout en ouvrant le score dès l'entame. Morales perce une défense barcelonaise apathique, et centre en retrait pour Boateng, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond (1-0, 9). Peu avant l'heure de jeu, Vermaelen se blesse pour la énième fois de sa carrière, et Levante profite de ce laps de temps en supériorité numérique pour doubler la mise par Boateng, qui élimine Ter Stegen et évite le retour de Semedo (2-0, 31).Coutinho sort son arme favorite afin de réduire l'écart. Sur une combinaison à trois avec Suárez et Piqué monté aux avant-postes, le Brésilien déclenche une frappe enroulée à l'entrée de la surface, légèrement dévié par Rober , qui trompe Oier (2-1, 38). Levante entame la seconde période comme la première en faisant le break dés la première action. Sur un ballon perdu par les Catalans, Morales transmet à Bardhi qui cale une superbe frappe envelopée des 20 mètres vers la lucarne de Ter Stegen (3-1, 46). Et ce n'est pas fini : sur une magnifique sortie de balle, Levante s'offre une action collective d'école ponctuée par Boateng qui claque un triplé sans pression (4-1, 49). Le Barça fait clairement illusion dans ce match. Et ce n'est (toujours) pas fini : sur un nouveau contre, Roger Martí glisse parfaitement le ballon à Bardhi qui ajuste Ter Stegen, ça tourne à l'humiliation (5-1, 56) !Coutinho arrête l’hémorragie en réduisant le score sur un cafouillage dans la surface (5-2, 59). Une? Coutinho y croit en y allant lui aussi de son triplé, avec une nouvelle frappe en demi-volée à l'entrée de la surface sur un bon ballon de Busquets (5-3, 64). Quelques minutes plus tard, Busquets est fauché par Campaña sur un corner. L'arbitre siffle penalty, Suárez le transforme (5-4, 71), la partie est totalement relancée à un quart d'heure de la fin.Malgré les offensives barcelonaises en fin de match, Levante ne craque pas, et tient son exploit. C'était la 37journée, et c'était la première défaite de la saison du Barça en Liga. Incroyable !