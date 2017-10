Le Barça pénalisé à cause du huis clos

Le Barça serait sous le feu d’une amende, pour avoir accueilli Las Palmas à huis clos (3-0) , le week-end dernier. D’après le règlement de radiodiffusion télévisuelle de la Liga, qui a vu le jour en juin 2016, toute rencontre retransmise doit compter un taux de remplissage de 75 % ou plus dans la tribune visible, sous peine d’une amende. L’amende est même doublée lorsque le taux ne culmine pas au-dessus des 50 %. De quoi vider un peu les comptes du Barça, contraint de jouer à huis clos en raison du risque d’envahissement de terrain et du manque de sécurité dans le contexte catalan.» , estime la Liga via un communiqué relayé par. Ce cas de figure n’est ainsi pas inscrit dans les exceptions au règlement de radiodiffusion télévisuel, ce qui rend la situation floue.Ou quand les lois sont appliquées sans réfléchir.