MSD > KFCDepuis son arrivée à Barcelone, Ousmane Dembélé vit une intégration sportive compliquéedue à des pépins physiques qui le handicapent.Pour mettre son attaquant dans les meilleures dispositions physiques et mentales, le Barça a déjà mis plusieurs mesures en place. L'international français (7 sélections) bénéficie d'un garde du corps et les médecins et préparateurs physiques du club se rendent régulièrement à son domicile.Selon, Barcelone a même engagé un chef personnel chargé de cuisiner des repas équilibrés à Dembélé pour éviter que ce dernier ne passe trop de temps au fast-food.Message validé par mangerbouger.fr.