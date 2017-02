Le Barça ouvre une Masia chinoise

0

Les clubs européens aussi délocalisent dans des pays à bas salaire.Dans le cadre de son partenariat avec l'entreprise Mission Hills Group, le Barça va créer une FCBEscola dans la ville de Haikou, sur l'île chinoise de Hainan. Cette académie délocalisée sera la première entièrement dirigée par le Barça et pourra accueillir environ 1000 jeunes chinois, dans un complexe de sept terrains. Un Megastore et une zone de restauration y seront aussi développées. De quoi attirer les Chinois curieux de football et asseoir leur influence sur le continent asiatique.La Chine et le continent asiatique en général sont de plus en plus prisés par les grands clubs européens, qui veulent y développer leur business. Chaque année, plusieurs clubs font des tournées asiatiques pour y promouvoir leur emblème. Depuis 2013, le Barça possède même un bureau à Hong Kong, chargé de gérer les relations sur le continent, notamment avec les éventuels sponsors.Mondialisation, vous avez dit ?