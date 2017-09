Le Barça n'a pas forcé

469

Quand Messi ne marque pas, les défenseurs adverses le font à sa place.Ce samedi soir, le Barça est allé s'imposer 3-0 à Girona. Un succès plutôt facile pour les, même si, à l'Estadi Municipal de Montilivi, les locaux ont marqué plus de buts que les visiteurs. Deux contre un. Dommage que les deux en question soient des csc...Dès la 17minute, c'est donc Francisco Aday qui saborde sa propre équipe en marquant d'une superbe Madjer dans ses propres filets. Pour le reste, pas grand-chose à se mettre sous la dent en première mi-temps. Un coup franc plein axe de Leo Messi et une frappe en bout de course de Jordi Alba offrent tout de même un semblant de spectacle.Au retour des vestiaires, on reprend les mêmes et on recommence. Un csc et une Madjer, sauf que cette fois, c'est le portier Iraizoz qui envoie le ballon dans ses cages, (48), trompé par la feinte de talonnade de Luis Suárez . Et histoire de tuer le match une bonne fois pour toutes, Sergi Roberto envoie un caviar pour Luis Suárez , qui débloque enfin son compteur cette saison. L'Uruguayen n'avait plus marqué en match officiel depuis le 21 mai dernier, face à Eibar Grâce à ce succès, le Barça conserve sa place de leader, avec quatre points d'avance sur l' Atlético de Madrid, et toujours sept sur le Real Madrid , quatrième. Girona, de son côté, maintient un point d'avance sur la zone rouge, en attendant les matchs du Celta de Vigo et La Corogne ce dimanche.