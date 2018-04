Le Barça met la Copa del Rey dans sa besace

Tout simplement plus fort, le Barça s'impose contre le FC Séville et s'enfile sa quatrième Coupe du Roi consécutive avec en prime une manita (5-0). Le doublé coupe-championnat est en très bonne voie.

Messi et Suárez, toreros de luxe

La cerise de Don Andrés

FC Séville (4-2-3-1) : Soria - Escudero, Lenglet, Mercado, J. Navas - Nzonzi, Banega - Sarabia (Layún, 82e), Vázquez (Nolito, 86e), Correa (Sandro Ramírez, 46e) - Muriel. Entraîneur : Vincenzo Montella.



FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Jordi Alba, Umtiti, Piqué, S. Roberto - Busquets (Paulinho, 76e), Rakitić, Coutinho (O. Dembélé, 82e), Iniesta (D. Suárez, 88e)- Messi, L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Par Antoine Donnarieix

Il y a des absences qui peuvent parfois peser dans les consciences. Celle de Marc-André ter Stegen pour cette finale de Coupe d' Espagne contre un adversaire aussi dangereux que le FC Séville pouvait faire partie de cette catégorie. Mais dans les faits, le Barça a transformé ceen force. Dans les buts catalans, Jasper Cillessen profite d'un bloc adverse positionné trop haut dans son pressing pour placer un coup fatal dans l'omoplate du taureau andalou. Et dans ce cas, quoi de mieux qu'un petit couteau pour réaliser l'opération ? Lancé en profondeur à l'aide d'un dégagement au pied, Philippe Coutinho prend de vitesse Sergio Escudero , puis adresse un amour de ballon piqué pour Luis Suárez , seul face au but vide.arme une reprise terminée au fond des filets, et le Barça passe devant au tableau d'affichage pour ne plus jamais être rejoint. Bien au contraire...Au départ de la rencontre pourtant, les consignes de Vincenzo Montella sont respectées à la lettre, à savoir attendre une opportunité de récupération pour gicler en contre. Oui, mais voilà : le FC Séville ne touche pas un ballon dans ce début de partie. Messi se retrouve même tout proche de tromper David Soria d'un coup franc botté vers la lucarne, mais le portier réalise la parade idéale. Inquiet et désireux de presser son adversaire, Séville monte d'un cran pour gêner la relance des. Perdu : relance longue de Cillessen, pour la suite que l'on connaît avec Suárez à la conclusion (0-1, 14). La banderille plantée blesse Séville dans son orgueil, et l'animal se met à s'énerver, les yeux injectés de sang.Dans le feu de l'action, lesréagissent par le biais de Joaquín Correa, mais la tentative est vaine. Au contraire, Barcelone se décide à appuyer là où la plaie sévillane est encore ouverte : côté gauche, Jordi Alba prend le dessus sur Jesús Navas et se décide à transmettre le ballon à Messi d'une sublime talonnade en retrait. La sanction est directe : frappe du gauche sous la barre, filoche (0-2, 31). Le taureau perd ses cornes, puis se transforme en vache à lait au moment où les deux buteurscombinent pour boucler le suspense. Suárez s'appuie sur Messi, Messi la remet sur un plateau à Suárez, et l'Uruguayen fusille Soria comme du gibier prédestiné à finir aux fourneaux (0-3, 40). Dès la pause, Gerard Piqué salue sa famille dans la foule d'un air décontracté. Oui, le Barça en possède encore sous la semelle.Malgré le changement pour la forme de Montella pour faire entrer l'ancien de la maison barcelonaise Sandro Ramírez, le Barça n'est pas d'humeur à faire dans les sentiments. Toujours aussi efficace et toujours aussi longue, la possession de balle du Barça donne le tournis à Séville, qui se dirige vers la balle comme un âne souhaite attraper la carotte pendue au bout du bâton. Sans succès, Séville s’essouffle à nouveau, et la démo du Barça se poursuit : Andrés Iniesta s'immisce dans la défense andalouse, dribble Soria d'une subtile feinte de frappe et conclut l'action d'un plat du pied (0-4, 54).Sous lesdu public catalan, la fin de match du FC Séville bascule dans le supplice. Après avoir vu son but refusé pour une main de Clément Lenglet dans la surface, Coutinho participe au festival en prenant Soria à contre-pied sur le penalty sifflé (0-5, 69). Voilà, labarcelonaise est actée, et Ousmane Dembélé peut faire son entrée en se disant que les plus beaux jours de son expérience au Barça sont à venir. Malmené toute la rencontre et victime d'une sacrée déculottée, Séville conserve pourtant toute sa classe au moment d'applaudir la sortie du capitaine Iniesta, qui va soulever son trente-et-unième trophée avec le FC Barcelone