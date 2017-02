Le Barça, meilleur club formateur de la Ligue des champions

0

Dans le Sud, on sait chouchouter ses petits protégés.À en croire une analyse du Centre international d'étude du sport (CIES), les clubs situés dans des régions ensoleillées ont tendance à garder plus longtemps leurs joueurs issus du centre de formation. Prenons le FC Barcelone , en tête du classement établi par le CIES. Lescomptent onze joueurs formés au club dans les seizièmes de finale de la Ligue des champions (six au Barça , cinq dans d'autres équipes que sont Benfica Dortmund , le Bayern , le PSG et Naples ) et sont talonnés de près par le Real Madrid , avec dix joueurs (six à la Maison-Blanche, quatre dans d'autres équipes).Côté français, on ne s'en sort pas mal non plus, puisque l'AS Monaco complète le podium, avec neuf joueurs (dont six évoluent toujours sur le Rocher). Le PSG , quant à lui, se classe sixième de la liste avec sept noms. Mais la palme du nombre de joueurs évoluant toujours sous le maillot de leur club formateur revient à Arsenal , avec sept mercenaires, en plus de Gaël Clichy , qui défend aujourd'hui les couleurs de Manchester City Pour rappel, est considéré comme étant formé au club tout joueur ayant évolué au moins trois saisons dans un club entre l'âge de quinze et vingt et un ans. Les détails de l'enquête et la liste complète sont à retrouver ici Reste à voir si un lien de corrélation existe vraiment entre le fait de faire confiance à la formation et la réussite sportive. Contre Paris, Barcelone a prouvé le contraire, tout comme Arsenal face au Bayern . En revanche, Monaco pourrait faire mentir la tendance ce mardi lors de son déplacement à l'Etihad Stadium.