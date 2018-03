Le Barça maîtrise Málaga

FC Málaga (4-4-2) : Roberto – Ricca, Miquel, Luis Hernández, Ricca – Lacen, Iturra, Samu García, Castro (Lestienne, 61e) – En-Nesyri (Ideye, 78e), Rolán (Success, 78e). Entraîneur : José Manuel González López.



FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Sergi Roberto (André Gomes, 73e), Piqué, Umtiti, Jordi Alba (Digne, 77e) – Buquets, Rakitić, Paulinho – Coutinho, Dembélé (Aleix Vidal, 85e), L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Et hop, une victoire de plus pour le FC Barcelone Dans cette rencontre entre les deux extrémités du championnat, le Barça n'a pas fait de cadeau à Málaga , si ce n'est de laisser Leo Messi au repos pour ce match. Une bonne nouvelle pour la lanterne rouge de Liga ? Pas vraiment. Privée de voirdans ses œuvres, La Rosaleda s'est prise une mini tornade catalane en première période. Le leader du championnat s'est d'abord démarqué grâce à la qualité de centre de Jordi Alba , la mobylettedéposant le ballon dans la course de Luis Suárez pour l'ouverture du score dude la tête (1-0, 15).Heureux de marquer son premier but avec le Barça contre Málaga en Liga, l'Uruguayen a ensuite laissé la place à ses coéquipiers pour corser l'addition. Dans son couloir droit, Ousmane Dembélé a mis l'arrière-garde andalouse dans le dur. L'un de ses multiples centres en retrait a débouché sur une magnifique madjer de Philippe Coutinho , auteur du break avant la demi-heure de jeu (28). Résigné, Samu García a ensuite payé son excès d'engagement par une expulsion deux minutes plus tard. Un carton rouge qui a influé sur toute la suite de la rencontre, puisque le Barça s'est alors amusé à conserver le ballon tout en se créant des occasions par Iván Rakitić, Coutinho ou Dembélé. Mis à part un changement fou pour placer André Gomes en arrière droit et la suspension pour le prochain match de Suárez pour accumulation d'avertissements, rien d'autre à noter.Avant la réception du Celta de Vigo par l' Atlético de Madrid ce dimanche, le Barça prend onze points d'avance en tête du championnat. Un gouffre.