Le Barça l'emporte difficilement à Eibar

Eibar (4-2-3-1) : Dmitrović - Peña, Arbilla, Ramis, Ángel - Diop, García - Jordán, Orellana, Inui - Kike. Entraîneur : Mendilibar.



Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Umtiti, Alba - Rakitić, Busquets, Iniesta, Paulinho - Suárez, Messi. Entraîneur : Valverde.

Barcelone a bien changé cette saison.Mais pas forcément pour le pire. Car malgré des statistiques loin d'être à son avantage et infidèles à la philosophie du club en première mi-temps (48% de possession de balle à la 27minute, huit tirs adverses contre quatre dont seulement deux cadrés), les Catalans sont rentrés aux vestiaires avec un but d'avance sur la pelouse d' Eibar . Une réalisation inscrite par Suárez au quart d'heure de jeu dans un premier acté marqué par les nombreuses occasions des locaux. Lesquels ont même touché la barre transversale.Hormis un poteau de Messi, le leader de Liga ne s'est donc pas montré très à l'aise durant les 45 premières minutes. Ce fut à peine mieux en seconde période, malgré un carton rouge bêtement récolté par Orellana et une nouvelle grosse occasion pour Messi. Pour la forme, Alba a trompé une deuxième fois le malheureux Dmitrović, qui venait de stopper une tentative de l'Argentin.Et voilà dix points d'avance provisoires pour le Barça . Qui, à défaut de briller, enchaîne.