Le Barça gagne sans éclat pour la 600e de Messi

Pour le 600e match de Lionel Messi, le Barça n'aura pas été mes que un club. Ils ont fait le boulot, sans plus. Après avoir commencé le match de façon supersonique, les Blaugrana ont relâché l'accélérateur et ont gagné sans dominer, en profitant d'une erreur de la défense sévillane sur le premier but. L'homme de la soirée s'appelle Paco Alcácer, et il permet au Barça de garder quatre points d'avance sur son ancien club, Valence, le séduisant dauphin.

Barcelone 2-1 Séville

Des débuts ultra rapides, puis on oublie les occasions

Paco rabat-joie

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo, Piqué, Umtiti, Alba - Busquets, Rakitic, Iniesta - Messi, Suárez, Alcácer

Séville (4-2-3-1) : Soria - Corchia, Kjaer, Lenglet, Escudero - Nzonzi, Pizarro - Banega, Navas, Sarabia - Muriel

Les, c'est un concept d'un autre temps. L'époque où l'on ne connaissait pas le foot business, où le Qatar ne voyait pas d'intérêt à regarder 22 hommes se disputer un ballon, où l'amour du maillot importait plus que le palmarès. Mais le Barça est un cas à part. Ils étaient deux à avoir franchi la barre des 600 rencontres au Barça : Xavi et Iniesta. Aujourd'hui, c'est l'enfant prodige du club qui atteignait cette limite. Dans les premières minutes du match, Messi semblait d'ailleurs décidé à marquer de son empreinte la rencontre et de faire de Séville lade son anniversaire. Mais Pizarro, désigné pour le suivre pendant 90 minutes, lui a vite confisqué le bâton et c'est Paco Alcácer qui lui a volé la vedette.Les Catalans sont visiblement pressés : après trois minutes et après avoir raté un coup-franc, Lionel Messi s'annonce déjà à Soria. L'Argentin tente un tir croisé après avoir contourné la défense, mais le gardien l'arrête sans trop de difficultés. Celui-ci a par contre besoin de l'aide de son coéquipier pour arrêter le tir de Busquets, servi en retrait par Messi. Suarez, Messi et Rakitic se créent encore trois nouvelles occasions. Ça en fait déjà six, et on est seulement à la septième minute. À son tour, Iniesta veut souligner qu'il est de retour et envoie une mine du gauche. On croit au golazo, mais le ballon passe à quelques centimètres du poteau droit de Soria.Comme si le Barça n'avait pas déjà assez d'occasions, Escudero en offre une nouvelle à Paco Alcacer. Le défenseur sévillan rate complètement son contrôle en voulant intercepter la transversale de Suarez et lance l'attaquant. Seul, Alcacer glisse tranquillement le ballon sur la gauche de David Soria , qui ne peut pas faire beaucoup mieux qu'aller chercher le cuir au fond de ses filets. L'ancien du FC Valence aurait même pu doubler la mise cinq minutes plus tard en étant moins gourmand : il tente une Madjer sur le centre de Rakitic mais le ballon passe entre ses jambes.Après la pause, le match continue sur le même modèle : les deux équipes se neutralisent et les gardiens s'ennuient un peu. Séville semble cependant prendre le dessus, une impression confirmée par le coup de tête de Pizarro, qui dévie le corner sévillan dans le coin droit du but de Ter Stegen (1-1). De quoi réveiller les Catalans et en particulier Piqué, très offensif ce soir, qui tire sur la transversale de Soria.Mais ce soir, c'est décidé, c'est Paco Alcácer qui sera le héros. L'attaquant du Barça est à la réception d'un superbe centre de Rakitic et dévie de la pointe du gauche dans le but (2-1). Séville perd son enthousiasme et laisse Barcelone gérer le match. Les Blaugrana ont beau tout faire pour trouver Léo Messi dans de bonnes conditions et lui permettre de fêter ses 600 matchs, ladoit se contenter des trois points, et d'un carton jaune. Le Barça gagne encore et reste leader avec quatre points d'avance sur Valence.