Le Barça freiné par l'Espanyol

Espanyol (4-4-2) : Lopez - Navarro (Lopez, 76e), Naldo, Lopez, Caricol - Granero, Sánchez, Darder, Jurado (Garcia, 61e) - Baptistão, Moreno. Entraîneur : Quique Flores.

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Semedo (Roberto, 59e), Piqué, Umtiti, Digne (Alba, 75e) - Paulinho, Busquets, Iniesta - Paco (Messi, 59e), Suárez, Coutinho. Entraîneur : Ernesto Valverde.

L’ Espanyol , nouvelle bête noire du Barça Depuis 2010, les Barcelonais avaient pris une fâcheuse tendance à humilier leur voisin de l’Espanyol à chaque fois que lescroisaient leur route. Mais ça, c’était avant ce quart de finale aller de Coupe du Roi du 17 janvier dernier où l’ Espanyol avait mis fin à dix ans sans victoire au RCDE Stadium face auxC’est donc gonflé à bloc par ce résultat en Coupe d’ Espagne que l’ Espanyol voit débarquer un Barça qui se permet de mettre Lionel Messi sur le banc. Sans la, et sur une pelouse gorgée d’eau, lesgalèrent à développer leur jeu habituel et peinent à s’approcher des cages de Diego López , tout heureux de voir la frappe de Philippe Coutinho s’écraser sur sa barre transversale.En face, l' Espanyol exploite à la perfection le peu de ballons à sa disposition, et Gerard Moreno profite d'un centre de Sergio Garcia pour ouvrir le score d'un joli coup de casque (1-0, 66). Problème, le Barça n'a toujours pas prévu de perdre la moindre rencontre de Liga cette saison, et sur un coup franc de Lionel Messi , Gerard Piqué remet les siens à l'endroit (1-1, 82). Un but qui va particulièrement agacer lesqui vont alors s'embrouiller avec le mari de Shakira, puis avec Samuel Umtiti , coupable selon eux d'une faute dans la surface de réparation dans les dernières secondes.Avec ce match nul, le Barça met fin à sa série de sept victoires consécutives en Liga et permet à l' Atlético de revenir à neuf points en cas de succès face à Valence.