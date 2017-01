Le Barça fait une grosse Betis

Fin de série pour le FC Barcelone, tenu en échec sur la pelouse du Betis Séville suite à une pâle copie collective (1-1). Un nul bien payé, tant le match des champions d’Espagne en titre était triste à voir.

FC Barcelone 1-1 Betis Séville

Sieste catalane

Alegria du peuple

Par Antoine Donnarieix

Le cadran du Benito-Villamarin affiche la 75ème minute, et cela fait autant de temps que le Barça peine à imposer son jeu face au Betis. Large vainqueur de la Real Sociedad dans la semaine, lesmanquent de créativité, le milieu de terrain est dépassé et les regards sont inquiets. Un gros coup de moins bien, en somme. Au corner, Dani Ceballos sème la panique. Le cafouillage dans la surface débouche sur le pied droit d’ Alex Alegria, et Gérard Piqué ne peut que dévier le cuir dans ses propres filets. Le Barça est à terre et cela surprend, après cinq victoires de rang. Tout semble perdu.Au zénith, le soleil tape sur une foule andalouse aussi belle que jalouse. La dynamique du Barça diffère de celles des, quatorzièmes au coup d’envoi et demandeurs d’un peu de folie pour s’offrir un gros poisson. Pour remédier à cela, un chantà l’unisson donne le ton d’un match que le Barça va devoir remporter avec un onze remanié, surtout en défense : seul Gérard Piqué fait office de titulaire, quand Jérémy Mathieu Lucas Digne et Aleix Vidal se voient offrir du temps de jeu. Mais pour le bastion, ce rendez-vous dominical débute sous le signe de la grasse matinée. Des passes en retrait molles et répétitives mettent les locaux en confiance afin de se placer haut sur le terrain. Ruben Castro en bon renard des surfaces, puis Dani Ceballos d’une frappe lointaine obligent Marc-André ter Stegen à s’employer. En guise de café du matin pour sortir de sa léthargie, le Barça amorce sa seule offensive de la première période par un mouvement collectif initiée par une percée de Digne. Lionel Messi trouve Neymar dans la profondeur, mais son tir est repoussé par Antonio Adan. Mais le breuvage est décaféiné. Au sortir de ce premier acte, les mines catalanes sont déconfites. Le Barça doit faire mieux, c’est une évidence.Regroupé à la sortie du vestiaire, le champion d’ Espagne en titre souhaite se retrousser les manches en équipe. Mais le déchet technique persiste. Révélation de ce début de saison, Denis Suarez est approximatif dans ses transitions. Les latéraux du Barça peinent à créer du surnombre et subissent les assauts d’un Betis qui accentue la pression. Ruben Pardo sur coup franc oblige l’arrière garde à se dégager en urgence, puis Alex Alegria déstabilise un Ter Stegen devenu hésitant dans ses prises de balle, à l’image de tous ses coéquipiers. Sur son banc, Luis Enrique a beau faire rentrer Jordi Alba et Sergi Roberto , son Barça est tétanisé. Peu avant l’ouverture du score d’Alegria, Ceballos trouve la barre, Ruben Castro le poteau. Ce but est donc la conséquence logique de la tournure de ce match, où le Barça ne fait que souffrir. Et quand ce ne sont pas les adversaires qui font mal aux Catalans, c'est l'arbitre qui s'y met lors d'un dernier quart d’heure en réaction où un but aurait dû être accordé au FC Barcelone pour un sauvetage d’ Aissa Mandi derrière sa ligne. Le résultat final semble mérité mais c'était sans compter sur Luis Suarez, buteur au buzzer grâce à une passe de Messi (90e). Le Barça laisse la main au Real Madrid et Séville, prêts à leur mettre une bonne claque.