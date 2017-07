Le Barça fait attention à son portefeuille

RR

À Barcelone, il va falloir vendre pour acheter.Le gros coup du FC Barcelone ne sera peut-être pas pour cet été. En effet, le budget du club catalan pour ce mercato ne serait plus que de dix-huit millions d’euros. Dans un entretien accordé au journal, Josep Maria Bartomeu a en effet révélé le nombre de billets mis à la disposition despour recruter. «» , a annoncé le président du club, qui a aussi demandé de la patience à ses supporters.Or, le FC Barcelone a déjà dépensé douze millions pour rapatrier Gerard Deulofeu et trente de plus pour faire venir Nélson Semedo . Pas besoin d’un Bac S mention très bien pour faire le calcul. Le Barça a déjà vendu Cristian Tello au Betis Séville et Jordi Mboula à l’AS Monaco, ce qui ferait grimper l’enveloppe à vingt-cinq millions.Pas sûr que cela suffise à arracher un Verratti.