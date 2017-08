Le Barça éteint Alavés sans briller

1

Plus de Neymar ? Pas de problème tant qu'il reste Messi.Suárez toujours blessé et Dembélé pas encore arrivé,a dû se sentir quelque peu esseulée en attaque face à Alavés . Malgré sa domination et sa possession de balle, le Barça n’arrive pas à trouver le chemin des filets. En témoigne le penalty manqué par Lionel Messi à quelques minutes de la pause. À la suite d’une faute – discutable – sur Piqué, l’arbitre indique le point de penalty. Mais comme le dit le dicton de grand-mère : «» , et le numéro 10 barcelonais voit son tir détourné par Pacheco.Heureusement pour les, Messi se rattrape moins de dix minutes après le retour des vestiaires. Et finit par doubler la mise peu après l’heure de jeu. Les occasions catalanes se suivent, mais le manque de réalisme aussi. De leur côté, regroupés en défense, les Basques ne parviennent qu’en de rares occasions à s’infiltrer dans la surface adverse, sans grand succès. Légère satisfaction toutefois côté Alavés , la courte entrée en jeu d’ Enzo Zidane . Pour son premier match de Liga, l’ancien Madrilène a su faire parler sa technique en seulement quelques minutes sur le pré. La génétique, c'est bieng.