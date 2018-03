Le Barça et le Bayern déjà en demi-finales ?

On connaît les affiches des quarts de finale. Enfin, les deux affiches et les deux tirages favorables, hein... Qu'importe, une chose est sûre : ça va barder sur tous les terrains !

On ne va pas se mentir bien longtemps, la chance a souri au FC Barcelone en ce vendredi 16 mars : tout le monde voulait tirer l’ AS Roma . Fragile 3e de Serie A, vainqueur d’un huitième de finale très serré face au Shakthar, le club romain fait clairement figure d’outsider pour accéder au dernier carré. Ou pour le dire autrement : les Romains feraient mieux de compter sur la Lazio en Europa League pour faire quelque chose sur la scène continentale cette saison. Côté Barça , tout roule : Messi enchaîne les records, Dembélé revient, les adversaires tirent sur les poteaux et les défenseurs peuvent faire des fautes dans la surface sans emmerder personne.: Messi plie l’affaire dès la première mi-temps du match aller au Camp Nou et le Barça profite des trois autres mi-temps pour essayer de faire marquer ce boulet d’ André Gomes Et dire que le Bayern Munich était dans les choux en début de saison, que ce soit en Bundesliga ou en Ligue des Champions… Aujourd’hui, les Bavarois sont champions depuis le Nouvel An et héritent de l’autre tirage abordable des quarts de finale. Inconstant en Liga, le FC Séville vit son petit rêve de coton en Ligue des Champions et son enthousiasme dans le jeu fait forcément plaisir à voir même s’il peut vite se transformer en naïveté. Et en Bavière, les naïfs, on les boit comme de la petite mousse.: Après avoir mis le boxon à Manchester United , Ben Yedder va offrir une courte victoire aux Sévillans à l’aller avant de sauver l’honneur lors de la déroute 6-1 à Munich. Bayern qualifié, Wissam au Mondial, et tout le monde est content.La finale après l’heure. Complètement dépassée par le Real Madrid en mai dernier (4-1), la Juventus a au moins 180 minutes pour se venger. Et se rappeler qu’en 2014-2015, à l’occasion des demi-finales, elle avait été la dernière équipe à sortir le Real Madrid en Ligue des Champions (avant de se faire marcher dessus par le Barça en finale, mais c’est une autre affaire). En face, le Real Madrid est à cinq matchs d’un exploit fabuleux qui va faire tomber l’Europe en syncope : gagner une troisième Ligue des Champions d’affilée. À la différence des Turinois qui bataillent sévère avec le Napoli pour le Scudetto, les Madrilènes sont déjà largués en championnat, ce qui pourrait les avantager en terme de gestion d’effectif pour cette double-confrontation. En clair, Borja Mayoral devrait avoir un peu de temps de jeu en Liga au mois d’avril.: Tactique hyper chiadée d’Allegri, 4-4-2 du dimanche pour Zizou, coup-franc de Dybala, frappe de Matuidi, doublé de Cristiano Ronaldo , tête d’Higuain, petit filet de Douglas Costa , doublé de Cristiano Ronaldo , carton rouge pour Sergio Ramos , poteau de Pjanic, lucarne d’Asensio et but de Chiellini… contre son camp. La Vieille Dame va se coucher alors que Zidane n’est plus qu’à trois matchs de devenir Dieu.Pour sortir de l’Europe, là, il y a du monde. Pour sortir de la Coupe d’Europe, un peu moins… Il y aura donc un club anglais en demi-finale de Ligue des Champions. Mieux, le quart de finale entre Liverpool et Manchester City est clairement le plus excitant du plateau. On pourrait comparer les héritages culturels, les accents et l’Histoire des deux villes, mais c’est un match de foot, pas un baccalauréat : à première vue, le City aux petits oignons et ultra-efficace de Pep Guardiola fait figure de grand favori. Mais le Liverpool de Jurgen Klopp devrait répondre au jeu par le jeu, comme il l'a fait en championnat au mois de janvier dernier (victoire 4-3 des Reds). Et c’est la meilleure raison de regarder ce choc.: Dans un monde idéal, il y aurait 5-4 à l’aller pour Liverpool , 5-4 au retour pour City et les deux équipes s’entendraient pour disputer une belle. Mais dans le monde réel, Liverpool va concéder le nul à Anfield et prendre une deuxième manita de la saison à Manchester.Le Barça , le Real, le Bayern et Manchester City filent en demi-finale. Ouais, aucune surprise, et alors ? Les surprises, ce sera pour les demi-finales de Coupe du Monde. Promis.