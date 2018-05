Le Barça et Iniesta terminent par une victoire

81

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Nélson Semedo, Piqué, Yerry Mina, Jordi Alba - Rakitić, Busquets, Iniesta (Alcácer, 82e) – Dembélé (Denis Suárez, 54e), Luis Suárez, Coutinho (Messi, 68e). Entraîneur : Ernesto Valverde



Real Sociedad (4-2-3-1) : Moyá – Elustondo (Odriozola, 71e), Navas, Llorente, de la Bella – Illara, Zurutuza (Xabi Prieto, 89e) – Januzaj (Canales, 63e), Juanmi, Oyarzabal – Willian José. Entraîneur : Imanol Alguacil Barrenetxea

Émotions, acte 2.Pour réussir ses adieux, Andrés Iniesta pouvait s'inspirer de ceux de Fernando Torres . Mais Don André s n'a pas besoin de modèle. «» , disait-il. Alors, il a fait les choses à sa manière, tout en sobriété, en toucher et en altruisme. Dans une première période jouée sur un petit rythme où Dembélé a malgré tout fait tourner la tête à ses vis-à-vis et failli perdre une cheville, c'est surtout la Real Sociedad qui a porté le danger sur les cages adverses, notamment par l'intermédiaire de Willian José et Oyarzabal.Le Barça s'est finalement décidé à hausser le ton après la pause, et la lumière est venue d'une magnifique frappe enroulée de Coutinho embrassant le poteau puis les filets. Suffisant pour boucler en beauté cette saison de Liga et l'histoire catalane d'Iniesta, sorti les yeux humides, dans les bras de ses coéquipiers et sous les ovations évidemment nourries du public.Saluons également les dernières minutes du grand Xabi Prieto sous les couleurs basques, lui aussi acclamé, car toutes les légendes sont belles.