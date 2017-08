Le Barça dépose plainte contre Neymar

2

Comunicado del FC Barcelona pic.twitter.com/opVIIJ4mh6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 22 août 2017

Les dirigeants du Barça sont aussi tenaces que leur paire Mascherano-Piqué.La pilule ne passe définitivement pas pour le Barça qui en veut à Neymar d'avoir quitté la Catalogne. Comme un mec qui vient de se faire larguer et qui veut faire payer son ex, la formation espagnole utilise tous les moyens pour mener la vie dure à l'attaquant brésilien. Elle a donc déposé une plainte contre l'attaquant de vingt-cinq ans pour non-respect de son contrat.Le club de Josep Maria Bartomeu réclame le remboursement d'une partie de «» touchée par le joueur brésilien, mais également 8,5 millions d'euros de dommages et 10% supplémentaires d'intérêts de retard. Si le joueur n'entend pas payer, le Barça assure que ce sera le PSG qui devra régler ce dû.Ça coûte cher d'enrôler un joueur qui n'a pas encore planté un triplé au Parc.