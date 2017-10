Le Barça demande le report du match face à Las Palmas

LG

Réunion de crise ce midi, au Camp Nou.Alors que l’indépendance catalane se joue aujourd’hui, le Barça vient de demander à la fédération espagnole le report du match l’opposant à Las Palmas , ce dimanche à 16h15. D’après, les dirigeants catalans craignent des débordements au Camp Nou pendant la rencontre. Devenu un symbole de la Catalogne, le stade barcelonais est au centre du débat sur le referendum, depuis qu'il a autorisé la possibilité d’y exprimer des messages à caractère politique. L’entraîneur barcelonais Ernesto Valverde et Gérard Piqué ont appelé dans la semaine à la non violence, dans un contexte très tendu à Barcelone entre les manifestants pro-referendum et les forces de l’ordre.