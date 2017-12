Le Barça croque le Dépor

645

Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen - Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba (Digne, 81e) - Paulinho, Rakitić, Iniesta (Gomes, 56e) - Messi, Suárez, Alcácer (Vidal, 23e). Entraîneur : Ernesto Valverde.

La Corogne (4-2-3-1) : Rubén - Juanfran, Sidnei, Schar, Navarro - Guilherme (Valverde, 63e), Borges - Adrian, Colak (Bakkali, 63e), Gil (Borja, 84e) - Pérez. Entraîneur : Cristóbal Parralo.

C’est ce qu’on appelle préparer à merveille le Clásico qui arrive.Incapable de s'imposer face au Celta de Vigo (2-2) lors de son dernier match au Camp Nou en championnat, le Barça a voulu se rattraper auprès de ses supporters. Et c'est réussi. Après avoir envoyé la première brindille de la partie, Lionel Messi fait parler sa gentillesse pour offrir l’ouverture du score à Luis Suárez (1-0, 29).Passeur, l'Argentin a voulu ensuite se transformer en buteur, mais la barre transversale de Rubén en a décidé autrement (37), avant que le poteau ne se mette en travers de son chemin pour le plus grand plaisir de Paulinho qui profite du rebond pour doubler la marque (2-0, 41).Bis repetita en seconde période, Luis Suárez s'offre un doublé (3-0, 47), tandis que le milieu brésilien profite d'un poteau de Jordi Alba pour alourdir le score (4-0, 75). Lionel Messi , lui, s'est amusé à buter à nouveau sur les montants de Rubén avant de faire briller le portier espagnol sur un tir au but obtenu par Luis Suárez (70).Mais, lapeut garder le sourire, son Barça continue de rouler sur la Liga et il lui reste une semaine pour retrouver sa réussite face aux cages.