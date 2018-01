Le Barça conforte son trône

458

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen - Alba, Vermaelen, Mascherano, Roberto (Arnaiz, 85e) - Iniesta (Gomes, 76e), Rakitić, Paulinho, Dembélé (Semedo, 67e) - Messi, Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde

Levante (4-3-3) : Olazabal - Luna, Redondo, Cabaco, Moore - Lerma (Suárez, 61e), Doukouré, Lukić - Remeseiro (Garcia, 82e), Boateng (Mesa, 74e), Álvarez. Entraîneur : Juan Muniz

Pas une seule apparition. Rien. Le suspense n'aura pas existé ce dimanche après-midi du côté de Barcelone. Encore impressionnants de facilité, les Catalans ont disposé, sans forcer, de Levante , 3-0, s'offrant même le luxe de commencer leur décrassage en seconde période.Au coup d'envoi, les chances de Levante de créer l'exploit face à un Barcelone intraitable en Liga cette saison étaient très maigres. Et il n'aura fallu que douze minutes pour qu'elles deviennent totalement nulles. Soit le moment choisi par Léo Messi pour inscrire son seizième but de la saison sur une reprise du gauche consécutive à un bon service de Jordi Alba . La machine catalane est lancée et, clairement, plus rien ne peut l'arrêter. D'une folle demi-volée du gauche, Suárez vient d'ailleurs le rappeler peu avant la mi-temps. Le fameux match à sens unique.Sans forcer leur talent, Messi et sa bande continuent de faire tourner en bourrique des visiteurs qui tentent malgré tout de jouer avec leurs armes. Mais ces armes s'avèrent bien inoffensives face à une telle armada. Moore se procure bien une belle occasion, mais l'Américain bute sur un Ter Stegen impeccable. Bref, il n'y a pas à grand-chose à espérer du côté de Levante . Le pire, c'est que le Barça ne prend même pas la peine de passer la seconde. Dans les arrêts de jeu, Messi claque tout de même une petite accélération, suffisante pour offrir le troisième but de la rencontre à Paulinho Pépère, le FC Barcelone célèbre donc un quinzième succès cette saison en championnat. Le quatrième consécutif sans prendre de but. Un rythme de champion. Clairement.