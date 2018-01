Le Barça colle une manita au Betis

133

Betis Séville (4-3-3) : Adán – Guerrero, Mandi, Feddal, Durmisi – Javi García (Boudebouz, 77e), Ruiz, Guerrero – Joaquín, Tello, Sergio León. Entraîneur : Quique Setién.

FC Barcelone (4-4-2) : Ter Stegen – Jordi Alba, Vermaelen (Umtiti, 43e), Piqué, Semedo – Busquets (Deulofeu, 81e), Rakitić, Sergi Roberto, André Gomes (Paulinho, 65e) – Messi, L. Suárez. Entraîneur : Ernesto Valverde.

Cette fois-ci, le Barça semble vraiment avoir une main et demie sur le titre de champion d’ Espagne 2017-2018.Dans cette rencontre où le Barça pouvait prendre onze points d’avance sur l’ Atlético de Madrid, son dauphin et principal concurrent en Liga, lesdémarrent avec leur désormais classique 4-4-2. Seul André Gomes , titulaire à la place de Paulinho , fait figure de surprise dans le onze catalan. En face, Quique Setién reste fidèle à ses principes de construction offensive et propose une belle opposition au leader barcelonais. D’abord, le tir d’ Andrés Guardado passe juste à côté du but gardé par Ter Stegen et met le Benito-Villamarín en haleine. En guise de réponse, Sergi Roberto parvient à s’introduire dans la forteresse, mais sa frappe passe au-dessus. Malgré un frisson de Lionel Messi dont la frappe vient faire trembler le petit filet extérieur d’ Antonio Adán , la vraie information de la première période vient de l’infirmerie : victime d’un claquage à la cuisse, Thomas Vermaelen se voit remplacé par Samuel Umtiti , tout juste de retour... d’un claquage à la cuisse.Au retour des vestiaires, lesdurcissent le jeu devant la prise d’initiative, à l’image d’un choc aérien entre Guardado et Umtiti. Hélas pour les locaux, Ivan Rakitić trouve la faille juste avant l’heure de jeu, bien lancé par Suárez (59). Cinq minutes plus tard, Sergio Busquets pique un ballon au milieu du terrain avant de lancer Lionel Messi pour le but du break, son 18en 19 matchs (64). Histoire d’écœurer un peu plus son adversaire, le Barça rajoute une troisième couche, avec un centre ajusté de Rakitić pour la volée impeccable de Luis Suárez (68). Le suspense terminé, le Barça parachève son œuvre grâce à Messi, auteur de sa marque de fabrique : la succession de feintes de frappe, avant de terminer l’action du gauche (80). Avant de réaliser une nouvelle passe décisive pour son copain Suárez (90).Prochaine mission pour ce FC Barcelone invaincu en Liga : renverser la vapeur en quart de finale retour de Coupe du Roi à domicile contre le voisin de l’ Espanyol