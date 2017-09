Le Barça colle une manita à l'Espanyol

1.35k

Le Barça poursuit son parcours parfait en Liga : trois victoires en trois journées, neuf buts marqués, zéro encaissé.Dans l’ombre du Real Madrid depuis le début de la saison, le FC Barcelone recevait son voisin de l’ Espanyol dans un derby qui pouvait ressembler à un traquenard. Entre mécontentement populaire sur la présidence de Josep Bartomeu et la première d’Ousmane Dembélé sous le maillot, le Camp Nou s’est toutefois mis au diapason pour la réception des Perruches.Sans être ridicule tout au long du match grâce aux percées du Brésilien Leo Baptistão ou du lutin argentin Pablo Piatti , l’ Espanyol a mis du temps avant de définitivement céder dans la rencontre. Solides, les visiteurs concèdent un premier but de Lionel Messi sur une passe d'Ivan Rakitić (26). Un but entaché d’un hors-jeu de, diront les plus ingrats. Car malgré une bonne résistance adverse, c’est bien le Barça qui prend le jeu à son compte, et marque un second but par l’intermédiaire de... Messi, bien servi par Jordi Alba (35).En seconde période, Ernesto Valverde laisse son onze inchangé, et Dembélé, remplaçant au coup d'envoi, observe un peu plus la gestion de la rencontre par le Barça . Peu après l’heure de jeu, Luis Suárez fixe la défense, sert Jordi Alba qui voit Messi en retrait pour un triplé (67). La minute suivante, uneest entonnée au moment où Dembélé fait son entrée dans son nouveau jardin. Le Français goûte aux premiers tampons d'un voisin dépassé par les événements, voit Piqué marquer de la tête sur corner (87), puis sert parfaitement Luis Suárez pour sa première passe décisive en Liga (89). Unequi ne calme pourtant pas le Camp Nou, réclamant la démission de Bartomeu avant la fin de la rencontre.En trois journées, le Barça prend donc quatre points d’avance sur les deux rivaux madrilènes du Real et de l’ Atlético . Toujours bon à prendre.