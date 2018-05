Le Barça, champion humain de Liga

Déjà sacré roi d'Espagne il y a plusieurs semaines, Barcelone a finalement perdu son premier match de championnat lors de l'avant-dernière journée à Levante (5-4). Et ne terminera donc pas l'exercice invaincu. Ce qui le rend presque plus beau. Surtout au vu du spectacle proposé durant cette défaite.

1 - Barcelona have lost a La Liga game for the first time since April 2017 vs Málaga at La Rosaleda, 400 days ago. Surprise. pic.twitter.com/gTPzDo9b11 — OptaJose (@OptaJose) 13 mai 2018

Tomber, oui, mais en restant debout

Vidéo

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

(...)(...) Ernesto Valverde est un homme lucide. À l'heure de juger la première défaite de Barcelone en Liga au terme d'un match fou à Levante (5-4), l'entraîneur parvient à mettre des mots sur sa déception tout en notant quelque chose de fondamental : il est tout à fait normal de perdre au moins une fois lors du marathon que représente le championnat. Même si l'on doit tomber chez un club classé quinzième qui ne fait pas partie du gratin national. Et donc tout à fait anormal de terminer invaincu au bout des 38 journées de la saison.Au bout de 400 jours sans perdre dans la compétition, soit l'équivalent de 43 matchs consécutifs, les Catalans ont donc craqué lors de l'avant-dernière journée de l'exercice 2017-2018. Envolés, les rêves des – presque – « Invincibles » . Sans Lionel Messi , et avec une défense centrale expérimentale Yerry Mina- Thomas Vermaelen (sorti sur blessure avant même la mi-temps), le Barça a explosé en concédant cinq pions en une petite heure (trois d'Emmanuel Boateng, deux d'Enis Bardhi).» , a réagi le coach espagnol, observant tout de même Philippe Coutinho réduire le score à 2-0. Un Coutinho qui terminera finalement la soirée avec un triplé en poche.Et c'est surtout ça qu'il faut retenir de la saison du – large – champion d'Espagne : qu'importent les circonstances et malgré un jeu considéré comme moins distrayant que par le passé aux yeux de certains, Barcelone n'a jamais abandonné, et a toujours offert des sensations à ses supporters. À Séville par exemple, comme le sous-entendait Valverde et où ses protégés ont refait leur retard de deux unités dans les dernières secondes du temps réglementaire. Chez le voisin de l'Espanyol, aussi, avec une égalisation de Gerard Piqué à la 82Idem sur la pelouse de l'Atlético de Madrid avec Luis Suárez . Sur le terrain de Valence également, avec le sauveur Jordi Alba au même moment. Chez le rival du Real Madrid, quand dix joueurs ont résisté à un double champion d'Europe en titre. Ou ce dimanche soir, pendant lequel les fansont bien cru à l'exploit puisque leurest revenue de 5-1 à 5-4 et a eu plus de vingt minutes pour aller chercher un résultat nul à la suite du penalty de Suárez inscrit à la 71Le Barça a échoué dans cette mission d'invincibilité que personne n'est encore parvenu à réaliser en Espagne depuis l’après-guerre ? Pas grave. Son titre et son année (marquée aussi par un sacre en Coupe du Roi et une élimination en Ligue des champions contre la Roma, auteur d'une) n'en sont pas moins beaux. C'est même peut-être le contraire. Car en s'inclinant de la sorte, le FCB a affiché son visage humain – celui-là même qui permet souvent d'amplifier un capital sympathie – sans pour autant enlever son maillot de guerrier., a encore décrit Valverde, forcément un peu amer au regard du quart d'heure accompli entre la 58et la 73minute et sublimé par trois tremblements de filet.» Sauf qu'avoir tout fait pour que tout le monde y croit jusqu'à la fin, c'est déjà un énorme exploit. Et au moins, toute la ville pourra se focaliser sur les adieux du légendaire Andrés Iniesta lors de la réception de la Real Sociedad pour l'ultime étape de la saison. Une dernière sans enjeu sportif, mais pas sans émotion.